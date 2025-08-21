2025 Hero Glamour X या TVS Raider 125, जानें कौन-सी बाइक आपके लिए है बेस्ट ऑप्शन?

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: दिग्गज मोटरसाइकिल ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय में हाल ही में नई 2025 Hero Glamour X मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 89,990 रुपये रखी गई है। यह बाइक सीधे तौर पर टीवीएस की पॉपुलर बाइक TVS Raider 125 को टक्कर देती है। दोनों ही मोटरसाइकिलें 125cc इंजन के साथ आती हैं। इस खबर में हम दोनों बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे स्पेक्स, फीचर्स और कीमत के लिहाज से कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगी।
हीरो ग्लैमर एक्स में 124.7cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 11.3 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह वही इंजन है जो हीरो Xtreme 125R में भी इस्तेमाल किया गया है।
वहीं टीवीएस रेडर 125 में 124.8cc इंजन मिलता है जो 11.22 hp पावर और 11.75 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन क्षमता लगभग समान है लेकिन टॉर्क में रेडर थोड़ा आगे है।
हीरो ग्लैमर एक्स ने कुछ यूनिक फीचर्स के साथ खासी पहचान बनाई है। इसमें पहली बार 125cc बाइक में क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और तीन राइडिंग मोड्स (ईको, रोड, पावर) शामिल किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट भी मौजूद है।
टीवीएस रेडर 125 में LCD या रिवर्स LCD डैशबोर्ड दिया गया है। TFT वर्जन में 99 फीचर्स हैं जबकि रिवर्स LCD में 85 से अधिक फीचर्स मौजूद हैं। रेडर में वॉइस असिस्ट, कॉल मैनेजमेंट ऑन-द-गो, नेविगेशन, और ऑन-कंसोल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
अगर आप यूनिक और राइड-केंद्रित फीचर्स चाहते हैं तो हीरो ग्लैमर एक्स आपके लिए बेहतर विकल्प है। वहीं, डैशबोर्ड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के लिए टीवीएस रेडर 125 ज्यादा यूजफुल नजर आती है।
टीवीएस रेडर 125 में कुल पांच वेरिएंट्स Raider SX, SSE, iGo, Split Seat और Single Seat मिलते हैं। इसकी कीमत 87,375 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 1.03 लाख रुपये तक जाती है।
हीरो ग्लैमर एक्स खास है क्योंकि इसमें नए और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल हैं जबकि टीवीएस रेडर में अलग-अलग वेरिएंट और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं।
|स्पेसिफिकेशन
|हीरो ग्लैमर एक्स 125
|टीवीएस रेडर 125
|इंजन क्षमता
|124.7 cc
|124.8 cc
|पावर
|11.3 hp
|11.22 hp
|टॉर्क
|10.5 Nm
|11.75 Nm
|माइलेज (ARAI)
|65 kmpl
|56.7 kmpl
|ट्रांसमिशन
|5-स्पीड मैनुअल
|5-स्पीड मैनुअल
|केर्ब वेट
|125.5 kg
|123 kg
|फ्यूल टैंक क्षमता
|10 लीटर
|10 लीटर
|सीट हाईट
|790 mm
|780 mm
|राइडिंग मोड्स
|ईको, रोड, पावर
|ईको, पावर
|खास फीचर्स
|क्रूज़ कंट्रोल, राइड-बाय-वायर, रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट
|TFT/रिवर्स LCD, वॉइस असिस्ट, ऑन-कंसोल नोटिफिकेशन
अगर आप तकनीक और राइडिंग कम्फर्ट के साथ नए फीचर्स चाहते हैं तो हीरो ग्लैमर एक्स सही विकल्प हो सकती है। वहीं, वेरिएंट और फीचर्स के विकल्पों के लिए टीवीएस रेडर 125 बेहतर साबित हो सकती है।