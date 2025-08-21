2025 Hero Glamour X या TVS Raider 125, जानें कौन-सी बाइक आपके लिए है बेस्ट ऑप्शन?

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: दिग्गज मोटरसाइकिल ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय में हाल ही में नई 2025 Hero Glamour X मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 89,990 रुपये रखी गई है। यह बाइक सीधे तौर पर टीवीएस की पॉपुलर बाइक TVS Raider 125 को टक्कर देती है। दोनों ही मोटरसाइकिलें 125cc इंजन के साथ आती हैं। इस खबर में हम दोनों बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे स्पेक्स, फीचर्स और कीमत के लिहाज से कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगी।