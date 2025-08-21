Patrika LogoSwitch to English

2025 Hero Glamour X या TVS Raider 125, जानें कौन-सी बाइक आपके लिए है बेस्ट ऑप्शन?

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: हीरो ग्लैमर एक्स भारतीय बाजार में लॉन्च हो गयी है जो अपने सेगमेंट में टीवीएस रेडर 125 को कड़ी टक्कर देती है। ये दोनों बाइक 125 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल हैं। इस आर्टिकल में इन दोनों बाइक का कंपेरिजन करेंगे जिससे आप तय कर पाएंगे कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 21, 2025

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125
2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125 (Image: Patrika.com)

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: दिग्गज मोटरसाइकिल ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय में हाल ही में नई 2025 Hero Glamour X मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 89,990 रुपये रखी गई है। यह बाइक सीधे तौर पर टीवीएस की पॉपुलर बाइक TVS Raider 125 को टक्कर देती है। दोनों ही मोटरसाइकिलें 125cc इंजन के साथ आती हैं। इस खबर में हम दोनों बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे स्पेक्स, फीचर्स और कीमत के लिहाज से कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगी।

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में कौन है आगे?

हीरो ग्लैमर एक्स में 124.7cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 11.3 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह वही इंजन है जो हीरो Xtreme 125R में भी इस्तेमाल किया गया है।

वहीं टीवीएस रेडर 125 में 124.8cc इंजन मिलता है जो 11.22 hp पावर और 11.75 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन क्षमता लगभग समान है लेकिन टॉर्क में रेडर थोड़ा आगे है।

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: फीचर्स किस बाइक में ज्यादा?

हीरो ग्लैमर एक्स ने कुछ यूनिक फीचर्स के साथ खासी पहचान बनाई है। इसमें पहली बार 125cc बाइक में क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और तीन राइडिंग मोड्स (ईको, रोड, पावर) शामिल किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट भी मौजूद है।

टीवीएस रेडर 125 में LCD या रिवर्स LCD डैशबोर्ड दिया गया है। TFT वर्जन में 99 फीचर्स हैं जबकि रिवर्स LCD में 85 से अधिक फीचर्स मौजूद हैं। रेडर में वॉइस असिस्ट, कॉल मैनेजमेंट ऑन-द-गो, नेविगेशन, और ऑन-कंसोल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

अगर आप यूनिक और राइड-केंद्रित फीचर्स चाहते हैं तो हीरो ग्लैमर एक्स आपके लिए बेहतर विकल्प है। वहीं, डैशबोर्ड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के लिए टीवीएस रेडर 125 ज्यादा यूजफुल नजर आती है।

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: वेरिएंट्स और कीमत

टीवीएस रेडर 125 में कुल पांच वेरिएंट्स Raider SX, SSE, iGo, Split Seat और Single Seat मिलते हैं। इसकी कीमत 87,375 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 1.03 लाख रुपये तक जाती है।

हीरो ग्लैमर एक्स खास है क्योंकि इसमें नए और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल हैं जबकि टीवीएस रेडर में अलग-अलग वेरिएंट और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं।

स्पेसिफिकेशनहीरो ग्लैमर एक्स 125टीवीएस रेडर 125
इंजन क्षमता124.7 cc124.8 cc
पावर11.3 hp11.22 hp
टॉर्क10.5 Nm11.75 Nm
माइलेज (ARAI)65 kmpl56.7 kmpl
ट्रांसमिशन5-स्पीड मैनुअल5-स्पीड मैनुअल
केर्ब वेट125.5 kg123 kg
फ्यूल टैंक क्षमता10 लीटर10 लीटर
सीट हाईट790 mm780 mm
राइडिंग मोड्सईको, रोड, पावरईको, पावर
खास फीचर्सक्रूज़ कंट्रोल, राइड-बाय-वायर, रियर पैनिक ब्रेक अलर्टTFT/रिवर्स LCD, वॉइस असिस्ट, ऑन-कंसोल नोटिफिकेशन

2025 Hero Glamour X vs TVS Raider 125: आप कौन सी बाइक खरीदें

अगर आप तकनीक और राइडिंग कम्फर्ट के साथ नए फीचर्स चाहते हैं तो हीरो ग्लैमर एक्स सही विकल्प हो सकती है। वहीं, वेरिएंट और फीचर्स के विकल्पों के लिए टीवीएस रेडर 125 बेहतर साबित हो सकती है।

Updated on:

21 Aug 2025 01:09 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Automobile / 2025 Hero Glamour X या TVS Raider 125, जानें कौन-सी बाइक आपके लिए है बेस्ट ऑप्शन?

