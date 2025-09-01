Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पीएम मोदी और पुतिन द्विपक्षीय मीटिंग के लिए एक ही कार में बैठकर हुए रवाना

PM Modi-Putin Bilateral Meeting: एससीओ शिखर 2025 सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक ही कार में बैठकर रवाना हुए।

भारत

Tanay Mishra

Sep 01, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in same car
Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in same car (Photo - PM Modi's social media)

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस समय चीन (China) में हैं। पीएम मोदी, चीन के तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में हिस्सा लेने के गए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की। 31 अगस्त को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। आज इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया और आतंकवाद, पहलगाम हमले, टैरिफ समेत कई विषयों पर खुलकर बात की। अब एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हो गया है और पीएम मोदी, रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के लिए रवाना हो गए हैं।

एक ही कार में बैठकर रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

द्विपक्षीय मीटिंग के लिए पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर रवाना हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की।

कहाँ होगी मीटिंग?

पीएम मोदी और पुतिन के बीच तिआंजिन के रिट्ज कार्लटन होटल में द्विपक्षीय मीटिंग होगी। दोनों, अपने देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ होटल पहुंच गए हैं।

बेहद अहम होगी पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग

पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय मीटिंग बेहद अहम होगी। भारत-रूस संबंधों में मज़बूती, तेल खरीद, डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप को और मज़बूत करने, ट्रेड, ट्रंप टैरिफ से निपटने और रूस-यूक्रेन युद्ध समेत कई विषयों पर दोनों में बातचीत होगी।

