पीएम मोदी और पुतिन द्विपक्षीय मीटिंग के लिए एक ही कार में बैठकर हुए रवाना

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस समय चीन (China) में हैं। पीएम मोदी, चीन के तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में हिस्सा लेने के गए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की। 31 अगस्त को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। आज इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया और आतंकवाद, पहलगाम हमले, टैरिफ समेत कई विषयों पर खुलकर बात की। अब एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हो गया है और पीएम मोदी, रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के लिए रवाना हो गए हैं।