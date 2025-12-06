पुतिन ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद के खिलाफ तालिबान कर रहा बेहतरीन काम”

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत (India) दौरा पूरा करके वापस लौट गए हैं। भारत (India) में उनका शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) खुद पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम समझौते हुए। पुतिन के इस दौरे से भारत-रूस संबंधों में और मज़बूती आई। भारत दौरे के दौरान पुतिन ने मीडिया से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) को झटका दे दिया है।