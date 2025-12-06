पुतिन ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद के खिलाफ तालिबान कर रहा बेहतरीन काम”

Vladimir Putin (Photo - ANI)
रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत (India) दौरा पूरा करके वापस लौट गए हैं। भारत (India) में उनका शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) खुद पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम समझौते हुए। पुतिन के इस दौरे से भारत-रूस संबंधों में और मज़बूती आई। भारत दौरे के दौरान पुतिन ने मीडिया से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) को झटका दे दिया है।
पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता आया है कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - टीटीपी (Tehrik-e-Taliban Pakistan - TTP) आतंकी संगठन को अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) से मदद मिलती है। पाकिस्तान टीटीपी को ही देश में बढ़ रहे आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार ठहरता है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे तालिबान ज़िम्मेदार नहीं है।
पुतिन ने इस दौरान तालिबान की भी तारीफ की। पुतिन ने कहा, "तालिबान शासन वास्तविक है और वो आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम कर रहा है जिससे स्थिति सुधर रही है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में स्थिति को सुधारने के लिए तालिबान पूरी तरह से सक्रिय है और आतंकी संगठनों के खिलाफ जंग भी लड़ रहा है।"
गौरतलब है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला रूस एकमात्र देश है। रूस ने इसी साल 3 जुलाई को आधिकारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता दी थी। रूस के अनुसार क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए तालिबान सरकार से संबंध ज़रूरी हैं।
