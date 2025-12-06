रेस्टोरेंट-बार में लगी भीषण आग, पेरू में 10 लोगों की मौत और 3 घायल

Fire at restaurant and karaoke-bar in Peru (representational Photo)
पेरू (Peru) में एक गंभीर हादसे का मामला सामने आया है। पूनो (Puno) क्षेत्र के हुआनकेन (Huancane) प्रांत की राजधानी हुआनकेन में गुरुवार को एक रेस्टोरेंट-बार में भीषण आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय वहाँ एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और कई छात्र मौजूद थे। अचानक आग लगने से हंगामा मच गया और लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। आग की लपटें इतनी तेज रफ्तार से फैलीं कि घटनास्थल के साथ ही आसपास के घरों में भी धुआं भर गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
पेरू के पूनो क्षेत्र के हुआनकेन प्रांत की राजधानी हुआनकेन में रेस्टोरेंट-बार में आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 लड़के और 2 लड़कियाँ शामिल थीं। ज़्यादातर मृतक लोकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जो बर्थडे पार्टी में मौजूद थे।
भीषण आग में झुलसने की वजह से 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पातल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल तीनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
हुआनकेन के मेयर वेलेरियो टापिया ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा भी किया है।
प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिससे जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह हादसा गैस टैंक या सिलेंडर में धमाके की वजह से हुआ।
