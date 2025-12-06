रेस्टोरेंट-बार में लगी भीषण आग, पेरू में 10 लोगों की मौत और 3 घायल

पेरू (Peru) में एक गंभीर हादसे का मामला सामने आया है। पूनो (Puno) क्षेत्र के हुआनकेन (Huancane) प्रांत की राजधानी हुआनकेन में गुरुवार को एक रेस्टोरेंट-बार में भीषण आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय वहाँ एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और कई छात्र मौजूद थे। अचानक आग लगने से हंगामा मच गया और लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। आग की लपटें इतनी तेज रफ्तार से फैलीं कि घटनास्थल के साथ ही आसपास के घरों में भी धुआं भर गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।