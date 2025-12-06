6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रेस्टोरेंट-बार में लगी भीषण आग, पेरू में 10 लोगों की मौत और 3 घायल

पेरू के एक रेस्टोरेंट-बार में भीषण आग लगने से हंगामा मच गया। इस हादसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 06, 2025

Fire at restaurant and karaoke-bar in Peru

Fire at restaurant and karaoke-bar in Peru (representational Photo)

पेरू (Peru) में एक गंभीर हादसे का मामला सामने आया है। पूनो (Puno) क्षेत्र के हुआनकेन (Huancane) प्रांत की राजधानी हुआनकेन में गुरुवार को एक रेस्टोरेंट-बार में भीषण आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय वहाँ एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और कई छात्र मौजूद थे। अचानक आग लगने से हंगामा मच गया और लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। आग की लपटें इतनी तेज रफ्तार से फैलीं कि घटनास्थल के साथ ही आसपास के घरों में भी धुआं भर गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

10 लोगों की मौत

पेरू के पूनो क्षेत्र के हुआनकेन प्रांत की राजधानी हुआनकेन में रेस्टोरेंट-बार में आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 लड़के और 2 लड़कियाँ शामिल थीं। ज़्यादातर मृतक लोकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जो बर्थडे पार्टी में मौजूद थे।

3 लोग घायल

भीषण आग में झुलसने की वजह से 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पातल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल तीनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

मेयर ने किया मदद का वादा

हुआनकेन के मेयर वेलेरियो टापिया ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा भी किया है।

मामले की जांच शुरू

प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिससे जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह हादसा गैस टैंक या सिलेंडर में धमाके की वजह से हुआ।

ये भी पढ़ें

हॉन्ग कॉन्ग में भीषण आग से मरने वाला का आंकड़ा पहुंचा 159
विदेश
Hong Kong fire incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

06 Dec 2025 07:57 am

Hindi News / World / रेस्टोरेंट-बार में लगी भीषण आग, पेरू में 10 लोगों की मौत और 3 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस के डर से छोड़ा यूक्रेन, पराए देश में मिली मौत, स्टूडेंट को कार में बंद कर जिंदा जला दिया

Russia Ukraine war refugee killed
विदेश

पुतिन ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद के खिलाफ तालिबान कर रहा बेहतरीन काम”

Vladimir Putin
विदेश

पाकिस्तान-तालिबान में फिर छिड़ी जंग, बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी

विदेश

आरएसएफ-एसपीएलएम-एन ने स्कूल-अस्पताल समेत कई जगहों पर किया ड्रोन अटैक, 79 लोगों की हुई मौत

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

पाकिस्तानी सेना की फिर हुई थू-थू, गरीब परिवार के साथ किया ये काम, मचा हड़कंप

brutality of Pakistani Army (1)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.