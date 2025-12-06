आरएसएफ-एसपीएलएम-एन ने स्कूल-अस्पताल समेत कई जगहों पर किया ड्रोन अटैक, 79 लोगों की हुई मौत

सूडान में युद्ध की वजह से भारी तबाही मची है। दो साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध की वजह से देश में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है और निर्दोष लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच चल रही जंग की वजह से अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस जंग की वजह से अपना घर खोना पड़ा है। करोड़ों लोग जंग की वजह से पैदा हुए हालात के कारण खाने के संकट का सामना कर रहे हैं।