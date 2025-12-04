4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में आएगा बड़ा बदलाव

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में एक बड़ा बदलाव आएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 04, 2025

Baba Vanga

Baba Vanga

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस तरह की उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं और इसी वजह से अब बाबा वेंगा को अब दुनियाभर के लोग जानने लगे हैं। हालांकि कभी-कभी उनकी ऐसी भविष्यवाणियाँ भी सामने आती हैं जो डरावनी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। अब बाबा वेंगा की 2026 के लिए इसी तरह की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है।

2026 में आएगा बड़ा बदलाव

साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सामने आई हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी यह भी है कि अगले साल धरती पर टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ा बदलाव होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल होने वाला बदलाव टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी बड़ा होगा। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई (Artificial Intelligence - AI) का कई सेक्टर्स में दबदबा बढ़ेगा। एआई की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी जिससे कई बिज़नेस, नौकरियाँ और इंसानी जीवन बदल सकता है।

पहले भी सच हो चुकी हैं बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ

बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। सोवियत संघ का पतन, अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, आतंकवाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी का विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच भी साबित हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। हालांकि इन सभी युद्धों में सीज़फायर भी लागू हो गया।

बाबा वेंगा थीं महिला

बाबा वेंगा एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

ये भी पढ़ें

नास्त्रेदमस की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगा हाहाकार
विदेश
Nostradamus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

world news

World News in Hindi

Updated on:

04 Dec 2025 10:22 am

Published on:

04 Dec 2025 10:05 am

Hindi News / World / बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में आएगा बड़ा बदलाव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत के पड़ोस में आया भूंकप, घरों से भागे लोग

Earthquake
विदेश

फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, बाल-बाल बचा पायलट

F-16 crash
विदेश

भारत और ताकतवर बनेगा: हमारी सेना को मिलने वाला है ऐसा स्मार्ट फौलादी हथियार… जो सैनिक से भी तेज़ सोचता है!

IWI Arbel System
विदेश

इमरान खान की बहन का बड़ा बम! कहा, मुनीर भारत से युद्ध के सपने देख रहा है, जनरल के लिए कही ऐसी बात

Imran Khan Sister Uzma Jail Visit
विदेश

भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए चाकचौबंद, डिटेल में पढ़ें खबर

Russian President Vladimir Putin
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.