बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में आएगा बड़ा बदलाव

बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। सोवियत संघ का पतन, अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, आतंकवाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी का विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच भी साबित हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। हालांकि इन सभी युद्धों में सीज़फायर भी लागू हो गया।