नास्त्रेदमस की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगा हाहाकार

Nostradamus
यूं तो आज तक कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया को चौंकाया है, लेकिन सभी की भविष्यवाणी सटीक साबित नहीं होती है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। इनमें नास्त्रेदमस (Nostradamus) का नाम भी शामिल है, जिन्हें इतिहास का सबसे मशहूर भविष्यवक्ता भी माना जाता है। आज तक नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। अब अगले साल (2026) के लिए उनकी एक डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है।
2026 के लिए नास्त्रेदमस की ऐसी डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है जो अगर सच हो गई तो तबाही मच सकती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है जो कई महीनों तक चलने की आशंका है। अगर नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो हाहाकार मच जाएगा।
नास्त्रेदमस को ‘कयामत का भविष्यवक्ता’ भी कहते हैं, क्योंकि अब तक उनकी कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। इन भविष्यवाणियों में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन, द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर का उदय, जॉन एफ. कैनेडी और रॉबर्ट कैनेडी की हत्या और अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले जैसी घटनाएं शामिल हैं, जो सच भी साबित हुई हैं।
नास्त्रेदमस का पूरा नाम मिचेल डी नोस्त्रेदाम (Michel de Nostredame) था। उनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ़्रांस (France) के सेंट-रेमी-द-प्रोवेंस (Saint-Rémy-de-Provence) में हुआ था। वह 16वीं सदी के भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और चिकित्सक थे। उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1566 को 62 साल की उम्र में फ़्रांस के ही सैलोन-द-प्रोवेंस (Salon-de-Provence) में हुई थी।
