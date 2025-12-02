नास्त्रेदमस की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगा हाहाकार

यूं तो आज तक कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया को चौंकाया है, लेकिन सभी की भविष्यवाणी सटीक साबित नहीं होती है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। इनमें नास्त्रेदमस (Nostradamus) का नाम भी शामिल है, जिन्हें इतिहास का सबसे मशहूर भविष्यवक्ता भी माना जाता है। आज तक नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। अब अगले साल (2026) के लिए उनकी एक डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है।