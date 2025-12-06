पाकिस्तान-तालिबान में फिर छिड़ी जंग, बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ समय में दोनों पक्षों के बीच कई बार जंग छिड़ी। तनाव को कम करने के लिए पहले तुर्की (Turkey) में और फिर सऊदी अरब (Saudi Arabia) में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के कई दौर भी चले, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर हिंसा भड़क उठी है। शुक्रवार को देर रात एक बार फिर पाकिस्तान और तालिबान (Taliban) में जंग छिड़ गई।