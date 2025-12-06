पाकिस्तान-तालिबान में फिर छिड़ी जंग, बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी

Pakistan-Taliban heavy firing on border (Photo - @RealWahidaAFG on social media)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ समय में दोनों पक्षों के बीच कई बार जंग छिड़ी। तनाव को कम करने के लिए पहले तुर्की (Turkey) में और फिर सऊदी अरब (Saudi Arabia) में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के कई दौर भी चले, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर हिंसा भड़क उठी है। शुक्रवार को देर रात एक बार फिर पाकिस्तान और तालिबान (Taliban) में जंग छिड़ गई।
शुक्रवार को देर रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों ने एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। चमन बॉर्डर, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के चमन (Chaman) जिले और अफगानिस्तान में कंधार (Kandahar)) प्रांत के स्पिन बोल्डक (Spin Boldak) जिले को जोड़ती है, पर दोनों पक्षों ने जमकर गोलियाँ बरसाईं।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर गोलीबारी की शुरुआत की। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को उकसाने के लिए बॉर्डर पर गोलीबारी की शुरुआत की।
पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर हुई गोलीबारी में 4 नागरिकों के हताहत होने की खबर आई है। अफगान अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने की वजह से बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच जंग और गंभीर हो सकती है।
