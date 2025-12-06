6 दिसंबर 2025,

विदेश

रूस के डर से छोड़ा यूक्रेन, पराए देश में मिली मौत, स्टूडेंट को कार में बंद कर जिंदा जला दिया

Ukrainian student burned alive: रूस के डर से यूक्रेन छोड़कर भागे एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड में क्रिप्टोकरेंसी का एंगल सामने आया है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 06, 2025

Russia Ukraine war refugee killed

स्टूडेंट को कार में बंद करके जिंदा जला दिया गया। (PC: AI)

रूस के हमले के बाद यूक्रेन (Russia-Ukraine War) छोड़कर भागे एक स्टूडेंट को ऑस्ट्रिया में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट की लाश कार की पिछली सीट पर मिली है। पुलिस का कहना है कि मृतक को कार में बंद करके उसे आग के हवाले कर दिया गया। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मृतक के पास बड़ी संख्या में क्रिप्टोकरेंसी थी और उसी के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

वियना को बनाया था ठिकाना

मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, 21 वर्षीय मृतक डैनिलो कुज़मिन (Danilo Kuzmin) मूल रूप से यूक्रेन का रहने वाला था। रूस के हमले के बाद वह देश छोड़कर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आ गया था। बुधवार को उसका शव एक पुल के नीचे खड़ी कार से बरामद हुआ। कार के साथ-साथ शव बुरी तरह जल गया था। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने डैनिलो को कार में बंद करके आग लगा दी। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

पहले पिटाई, फिर जिंदा जलाया

डैनिलो कुज़मिन के पिता यूक्रेन के खार्किव शहर के डिप्टी मेयर सर्गेई कुज़मिन हैं। मृतक का शरीर 80% जल चुका था और उसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। पुलिस ने डैनिलो कुज़मिन की मिसिंग कम्प्लेंट के आधार पर उसकी शिनाख्त की। मृतक के परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि डैनिलो कुज़मिन का कुछ पता नहीं है और वह फोन भी नहीं उठा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि डैनिलो को पहले बुरी तरह मारा-पीटा गया फिर आग के हवाले कर दिया गया। उसके सिर पर गंभीर चोट थी, दांत टूटे हुए थे।

क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से बड़ा ट्रांसफर

डैनिलो कुज़मिन का शव यूक्रेन नंबर वाली मर्सिडीज में मिला, जो उसके पिता की थी। पुलिस के मुताबिक, डैनिलो को एक लग्जरी होटल की पार्किंग में मीटिंग के बुलाया गया था। जहां उसके साथ मारपिटाई हुई और फिर उसे एक फ्लाइओवर के नीचे ले जाकर जला दिया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि मृतक के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से एक बड़ा ट्रांसफर किया गया था। डैनिलो की हत्या में दो लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें से एक की उम्र 19 और दूसरे की 45 साल है। दोनों आरोपी यूक्रेन के बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वॉरेंट जारी होने के बाद यूक्रेन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है।

बड़ी संख्या में लोगों का पलायन

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे ठिकाने तलाशने पड़े हैं। इस युद्ध में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब से लेकर अब तक युद्ध जारी है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से अब दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है। अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।

Published on:

