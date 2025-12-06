रूस के डर से छोड़ा यूक्रेन, पराए देश में मिली मौत, स्टूडेंट को कार में बंद कर जिंदा जला दिया

डैनिलो कुज़मिन का शव यूक्रेन नंबर वाली मर्सिडीज में मिला, जो उसके पिता की थी। पुलिस के मुताबिक, डैनिलो को एक लग्जरी होटल की पार्किंग में मीटिंग के बुलाया गया था। जहां उसके साथ मारपिटाई हुई और फिर उसे एक फ्लाइओवर के नीचे ले जाकर जला दिया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि मृतक के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से एक बड़ा ट्रांसफर किया गया था। डैनिलो की हत्या में दो लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें से एक की उम्र 19 और दूसरे की 45 साल है। दोनों आरोपी यूक्रेन के बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वॉरेंट जारी होने के बाद यूक्रेन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है।