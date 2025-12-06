6 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! 2026 में होने वाला है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में एक बड़ा बदलाव होने वाला है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 06, 2025

बाबा वेंगा

Baba Vanga 2026 Prediction: दुनिया की सबसे मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनके प्रशंसक और कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि वर्ष 2026 में विश्व शक्ति का पूरा केंद्र एशिया की ओर खिसक जाएगा, और इस नए युग में चीन दुनिया की नंबर 1 आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन जाएगी ।

बाबा वेंगा ने क्या कहा था?

कथित तौर पर बाबा वेंगा ने कई दशक पहले कहा था "2026 में एशिया उठेगा…सूरज पूर्व से निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी रोशनी में नहला देगा…पुरानी ताकतें ढाएंगी और नई ताकतों का उदय होगा।" कई व्याख्याकार इसे सीधे-सीधे चीन के विश्वव्यापी दायरे के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना ​​है कि 2026 में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

सैन्य बलों में चीन सबसे आगे

बाबा वेंगा के अनुसार दक्षिण चीन सागर, ताइवान और भारत-चीन सीमा पर बड़ी बाधाएं हो सकती हैं। क्षेत्रीय विस्तारवाद और नये गठबंधन ने पूरी विश्व व्यवस्था को बदल दिया है।

पहले भी सच साबित हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां

लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां पहले भी सही साबित हो चुकी हैं। 9/11 आतंकवादी हमला, ब्रेक्सिट, कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, प्रिंसेस डायना की मृत्यु, सोवियत संघ का पतन।

कौन है बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

06 Dec 2025 01:13 pm

बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! 2026 में होने वाला है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ

