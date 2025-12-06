बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! 2026 में होने वाला है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ

कथित तौर पर बाबा वेंगा ने कई दशक पहले कहा था "2026 में एशिया उठेगा…सूरज पूर्व से निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी रोशनी में नहला देगा…पुरानी ताकतें ढाएंगी और नई ताकतों का उदय होगा।" कई व्याख्याकार इसे सीधे-सीधे चीन के विश्वव्यापी दायरे के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना ​​है कि 2026 में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।