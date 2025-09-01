Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भूकंप ने मचाई तबाही, अफगानिस्तान में 250 लोगों की मौत और 500 से ज़्यादा घायल

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है। इससे 250 लोगों की मौत हो गई है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 01, 2025

Earthquake in Afghanistan
Earthquake in Afghanistan (Photo - Zarifa Ghafari on social media)

अफगानिस्तान (Afghanistan) में आधी रात बाद आए भूकंप (Earthquake) ने तबाही मचा दी है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई। यह भूकंप नांगरहार (Nangarhar) प्रांत की राजधानी जलालाबाद (Jalalabad) जिले में आया और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। कम गहराई होने की वजह से ही भूकंप के असर ज़्यादा रहा। भारतीय समयानुसार यह भूकंप 1 सितंबर को आधी रात के बाद 12 बजकर 47 मिनट पर आया और उस समय अफगानिस्तान में देर रात 11 बजकर 47 मिनट समय था और लोग सो रहे थे। अचानक आए इस भूकंप से हाहाकार मच गया।

250 लोगों की मौत

अफगानिस्तान के जलालाबाद जिले में आया भूकंप आसपास के कई इलाकों में महसूस किया गया। इस भूकंप की वजह से अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दी। तालिबान अधिकारियों के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

500 से ज़्यादा लोग घायल

जलालाबाद में आए इस भूकंप की वजह से 500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

कई घर तबाह, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

भूकंप का असर जलालाबाद के कई गांवों पर पड़ा। इससे कई घर तबाह हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इसमें परेशानी भी आ रही है।

भूकंप के बाद 5 आफ्टरशॉक्स

6.0 तीव्रता के भूकंप के बाद जलालाबाद और आसपास के कुछ इलाकों में सुबह तक 5 आफ्टरशॉक्स आ चुके हैं। भूकंप से प्रभावित हुए क्षेत्रों में अभी और आफ्टरशॉक्स आने की संभावना बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Sept 2025 09:57 am

Published on:

01 Sept 2025 09:41 am

Hindi News / World / भूकंप ने मचाई तबाही, अफगानिस्तान में 250 लोगों की मौत और 500 से ज़्यादा घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट