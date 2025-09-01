भूकंप ने मचाई तबाही, अफगानिस्तान में 250 लोगों की मौत और 500 से ज़्यादा घायल

अफगानिस्तान (Afghanistan) में आधी रात बाद आए भूकंप (Earthquake) ने तबाही मचा दी है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई। यह भूकंप नांगरहार (Nangarhar) प्रांत की राजधानी जलालाबाद (Jalalabad) जिले में आया और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। कम गहराई होने की वजह से ही भूकंप के असर ज़्यादा रहा। भारतीय समयानुसार यह भूकंप 1 सितंबर को आधी रात के बाद 12 बजकर 47 मिनट पर आया और उस समय अफगानिस्तान में देर रात 11 बजकर 47 मिनट समय था और लोग सो रहे थे। अचानक आए इस भूकंप से हाहाकार मच गया।