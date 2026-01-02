रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को किया नाकाम, 12 ड्रोन से मॉस्को पर हमले की कोशिश

मैप से पता चलता है कि कुछ ड्रोन लगभग सीधे पूरब की ओर गए, जबकि कुछ ने लंबा रास्ता लिया, जो ब्रांस्क और स्मोलेंस्क इलाकों से होते हुए रूस-बेलारूस बॉर्डर के पास और बाद में टवर और प्सकोव इलाकों के बीच बॉर्डर के पास उड़े। मंत्रालय ने कहा कि मैप पर मार्क किए गए इंटरसेप्शन पॉइंट दिखाते हैं कि ड्रोन ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड इलाकों में गिराए गए। रूसी मंत्रालय ने आगे कहा कि हमले की कोशिश रविवार और सोमवार की रात हुई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, और रूसी इलाके या राष्ट्रपति आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ।