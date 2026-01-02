रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को किया नाकाम, 12 ड्रोन से मॉस्को पर हमले की कोशिश

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 'वैल्डाई' आवास पर ड्रोन हमला। (फोटो: X)
रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से हाल में बड़ा हमला किया गया। बीते दिनों यूक्रेन की ओर से 250 ड्रोन दागे गए थे। 12 ड्रोन को मॉस्को में निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। जिसे रूस ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया था।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये ड्रोन रात के समय हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा, रूसी एयर डिफेंस ने एक हवाई बम और यूक्रेन के एक एसयू-27 लड़ाकू विमान को भी नष्ट किया है। रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं, गोला-बारूद डिपो, ड्रोन असेंबली साइटों के साथ-साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के 154 अस्थायी तैनाती स्थलों पर हमले किए हैं।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक फ्लाइट मैप और वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमले की कोशिश में इस्तेमाल किए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) का मलबा है।
नियमित प्रेस ब्रीफिंग में, मंत्रालय ने इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का फुटेज दिखाया, जिसमें बर्फ में बिखरे काले यूएवी के टुकड़े, लकड़ी के कुछ हिस्से और लाल बिजली के तार दिख रहे थे। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने ड्रोन के रूट को ट्रेस करते हुए एक डिटेल्ड फ्लाइट मैप भी जारी किया। मैप के मुताबिक, यूएवी को यूक्रेन के सुमी और चेर्निहाइव इलाकों से लॉन्च किया गया था, जिनमें से कुछ रूस के ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और टवर इलाकों के ऊपर से उड़े और फिर नष्ट हो गए।
मैप से पता चलता है कि कुछ ड्रोन लगभग सीधे पूरब की ओर गए, जबकि कुछ ने लंबा रास्ता लिया, जो ब्रांस्क और स्मोलेंस्क इलाकों से होते हुए रूस-बेलारूस बॉर्डर के पास और बाद में टवर और प्सकोव इलाकों के बीच बॉर्डर के पास उड़े। मंत्रालय ने कहा कि मैप पर मार्क किए गए इंटरसेप्शन पॉइंट दिखाते हैं कि ड्रोन ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड इलाकों में गिराए गए। रूसी मंत्रालय ने आगे कहा कि हमले की कोशिश रविवार और सोमवार की रात हुई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, और रूसी इलाके या राष्ट्रपति आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ।
