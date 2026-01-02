न्यूयॉर्क के मेयर मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के लिए पत्र, ‘मैं अक्सर तुम्हारे बारे में…’

इसी बीच अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जेम्स पी मैकगवर्न ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को पत्र लिखकर 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में आरोपी लोगों की सुनवाई से पहले की कैद पर चिंता जताई है। अपने लेटर में मैकगवर्न ने कहा, "कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए, अधिकारियों ने उमर खालिद और अन्य मुस्लिम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मानवाधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और ग्लोबल मीडिया ने जांच और कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। प्रतिष्ठित मानवाधिकार समूहों द्वारा की गई स्वतंत्र जांच में मिस्टर खालिद को आतंकवादी गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला।