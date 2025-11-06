Zohran Mamdani के हाथ से खाने पर अमेरिका में हुआ था बवाल, अब मेयर का चुनाव जीतने के बाद चाय और मोमो का लिया स्वाद

जोहरान ममदानी ने शेयर की लंच की तस्वीरें (X- @ZohranKMamdani)
अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी (NYC) में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने मेयर चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। 34 साल के ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो (Andrew Cuomo) और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को भारी मतों से हराया। उन्हें 50.4% वोट मिले, जबकि कुओमो को 41.6%। यह जीत न्यूयॉर्क के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। ममदानी शहर के पहले मुस्लिम मेयर, पहले दक्षिण एशियाई मेयर और एक सदी में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं।
ममदानी ने खुद X पर तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "मेयर-इलेक्ट के तौर पर पहला व्यस्त दिन है, सुबह इंटरव्यू, ट्रांजिशन मीटिंग्स… लेकिन हाईलाइट रहा AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) के साथ लंच!" AOC ने भी जवाब दिया, "जैक्सन हाइट्स के बेस्ट मोमो पर ब्रेड करना सम्मान की बात थी। अब काम की बारी!"
जोहरान ममदानी कुछ महीने पहले 'हाथ से खाने' को लेकर अमेरिका में रेसिस्ट अटैक का शिकार बने थे। एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बिरयानी हाथ से खा रहे थे। रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने इसे "असभ्य" बताते हुए कहा, "सभ्य अमेरिकी ऐसे नहीं खाते, थर्ड वर्ल्ड वापस जाओ! लेकिन अब वही ममदानी NYC के मेयर हैं और मोमोज हाथ से ही खा रहे हैं।
जीत के बाद ट्रंप ने कहा, "देखते हैं कम्युनिस्ट NYC में क्या करता है।" लेकिन ममदानी ने जवाब दिया, "न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का शहर है, इमिग्रेंट्स ने बनाया है, और अब इमिग्रेंट लीड कर रहा है। "
