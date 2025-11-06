Zohran Mamdani के हाथ से खाने पर अमेरिका में हुआ था बवाल, अब मेयर का चुनाव जीतने के बाद चाय और मोमो का लिया स्वाद

अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी (NYC) में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने मेयर चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। 34 साल के ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो (Andrew Cuomo) और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को भारी मतों से हराया। उन्हें 50.4% वोट मिले, जबकि कुओमो को 41.6%। यह जीत न्यूयॉर्क के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। ममदानी शहर के पहले मुस्लिम मेयर, पहले दक्षिण एशियाई मेयर और एक सदी में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं।