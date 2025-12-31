25 घंटे का होगा एक दिन, जानें क्यों और कैसे धीमी हो रही है पृथ्वी की रफ्तार?

The Slowing Earth: क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी धरती पर दिन-रात 24 नहीं, बल्कि 25 घंटे होंगे? यह विज्ञान-कथा नहीं, बल्कि पृथ्वी की धीमी होती गति का परिणाम है। नासा (NASA) के वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की घूर्णन गति धीरे-धीरे कम हो रही है। हालांकि समय की यह मंद चाल इतनी धीरे हैं कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी में यह बदलाव लगातार दर्ज हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हर सौ साल में पृथ्वी का एक दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। यही छोटा-सा अंतर करीब 20 करोड़ वर्ष में पूरे घंटे का रूप ले लेगा।