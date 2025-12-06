पेंशन बंद, घर बिका… 88 साल के आर्मी वेटरन की कहानी सुन भर आईं आंखें, फिर जो हुआ वो कमाल है

मेट्रो यूके के अनुसार, अमेरिका के मिशिगन स्थिति एक सुपरमार्केट में 88 साल के एड बाम्बास (Ed Bambas) काम करते हैं। पिछले पांच सालों से उन्हें रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एड बाम्बास ने कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर सैमुअल वेडेनहोफर से बातचीत में अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह जिंदगी उन्हें एक के बाद एक दुख देती रही। बाम्बास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद को सामने आए और अब उन्हें जल्द ही 1.7 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं।