6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पेंशन बंद, घर बिका… 88 साल के आर्मी वेटरन की कहानी सुन भर आईं आंखें, फिर जो हुआ वो कमाल है

Social media changes veteran life: एक आर्मी वेटरन के संघर्ष की कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनकी मदद के लिए सैकड़ों हाथ उठ गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 06, 2025

Army veteran working at supermarket

सोशल मीडिया पर कहानी वायरल होने के बाद लोग मदद को आगे आए हैं। (PC: AI)

Army Veteran Viral Story: एक आर्मी वेटरन को 88 साल की उम्र में काम करते देखकर लोग बहुत दुखी हुए। उनके संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद शुरू हुआ मदद का सिलसिला जो अब 1.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि इस रकम से उनकी बाकी की जिंदगी आराम से कट सकेगी।

पांच सालों से जारी है संघर्ष

मेट्रो यूके के अनुसार, अमेरिका के मिशिगन स्थिति एक सुपरमार्केट में 88 साल के एड बाम्बास (Ed Bambas) काम करते हैं। पिछले पांच सालों से उन्हें रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एड बाम्बास ने कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर सैमुअल वेडेनहोफर से बातचीत में अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह जिंदगी उन्हें एक के बाद एक दुख देती रही। बाम्बास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद को सामने आए और अब उन्हें जल्द ही 1.7 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं।

ऐसे बढ़ती चली गईं मुश्किलें

एड बाम्बास एक पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने लंबे समय तक जनरल मोटर्स में काम किया। 1999 में वह कंपनी से सेवानिवृत हुए। यहां तक उनके लिए सबकुछ ठीक था। 2012 में कंपनी दिवालिया हुई और उन्हें मिलने वाली पेंशन बंद हो गई। हालात तब बद से बदतर हो गए जब उनकी पत्नी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं। पेंशन और हेल्थ कवरेज न होने के चलते इस पूर्व सैनिक को पत्नी के इलाज के लिए घर और दूसरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। पत्नी का लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन वह बच नहीं पाईं।

हर रोज 8 घंटे करते हैं काम

रोजी-रोटी का इंतजाम करने के लिए एड बाम्बास ने मिशिगन के एक सुपरमार्केट में नौकरी शुरू कर दी। वहां उन्हें सप्ताह में पांच दिन और प्रति दिन 8 घंटे काम करना पड़ता है। पिछले पांच सालों से उनका यही रूटीन है। बाम्बास ने बताया कि पत्नी के इलाज के लिए उन्हें अपना सबकुछ बेचना पड़ा। करीब सात साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया। तब से वह लगातार काम कर रहे हैं। आर्मी वेटरन की कहानी सुनने के बाद ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर सैमुअल वेडेनहोफर ने उनकी मदद के लिए गोफंडमी (GoFundMe) कैम्पैन लॉन्च किया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

अब बदल जाएगी जिंदगी

इन्फ्लुएंसर सैमुअल ने हाल ही में बताया कि महज 36 घंटों में 1 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम जुटा ली गई थी और जल्द ही एड बाम्बास को सौंपा जाएगा। सैमुअल को उम्मीद है कि इस रकम से आर्मी वेटरन की बाकी लाइफ अच्छे से गुजर सकेगी। इस कहानी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की ताकत को साबित किया है। इन्फ्लुएंसर सैमुअल के वीडियो को कुछ ही वक्त में 9.3 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया और 279,000 से अधिक लाइक आए।

ये भी पढ़ें

अब लंबे समय तक जवान रहेगा आपका Pet, डॉग्स के लिए तैयार हो रही एंटी-एजिंग Pill
विदेश
Anti Aging Dogs pill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 03:04 pm

Hindi News / World / पेंशन बंद, घर बिका… 88 साल के आर्मी वेटरन की कहानी सुन भर आईं आंखें, फिर जो हुआ वो कमाल है

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! 2026 में होने वाला है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ

विदेश

रूस के डर से छोड़ा यूक्रेन, पराए देश में मिली मौत, स्टूडेंट को कार में बंद कर जिंदा जला दिया

Russia Ukraine war refugee killed
विदेश

पुतिन ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद के खिलाफ तालिबान कर रहा बेहतरीन काम”

Vladimir Putin
विदेश

पाकिस्तान-तालिबान में फिर छिड़ी जंग, बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी

विदेश

रेस्टोरेंट-बार में लगी भीषण आग, पेरू में 10 लोगों की मौत और 3 घायल

Fire at restaurant and karaoke-bar in Peru
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.