अब लंबे समय तक जवान रहेगा आपका Pet, डॉग्स के लिए तैयार हो रही एंटी-एजिंग Pill

Anti Aging pills For Dog: यदि आप भी अपने पालतू डॉग को हमेश जवान देखना चाहते हैं, तो जल्द ही आपकी यह चाहत पूरी हो सकती है। एक अमेरिकी कंपनी डॉग्स के लिए एंटी-एजिंग पिल बना रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

Neeraj Nayyar

Nov 27, 2025

Anti Aging Dogs pill

डॉगी को जवान बनाए रखने की दवा अगले साल लॉन्च हो जाएगी (Photo: IANS)

Anti Aging Pills For Dog : बूढ़ा होना भला कौन चाहता है। हर किसी की चाहत होती है कि वह हरदम जवान दिखे। हालांकि, यह संभव नहीं। इसलिए कई लोग बढ़ती उम्र के असर को धीमा करने के लिए एंटी-एजिंग दवाएं लेते हैं। अब यही दवाएं डॉग्स के लिए भी उपलब्ध होने वाली हैं।

कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि डॉग्स के लिए एंटी-एजिंग दवा बनाई जा रही है और इसे FDA का समर्थन प्राप्त है।

सीनियर डॉग्स को मिलेगा फायदा

कई पोस्ट में कहा गया है कि इंसानों की तरह कुत्तों के लिए भी एंटी-एजिंग दवा तैयार की जा रही है। इससे डॉग्स पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। खासकर सीनियर डॉग्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा, जिन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

खुद को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट करार देने वाले Polymarket ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है- डॉग्स की उम्र बढ़ाने वाली एक दवा अगले साल मार्केट में आने वाली है। एक अन्य पोस्ट में लिखा गया है- डॉग्स के लिए पहली एंटी-एजिंग पिल अगले साल मार्केट में आ सकती है। इसे FDA का समर्थन प्राप्त है और जल्द आवश्यक मंजूरियां मिल सकती हैं।

कोई दुष्प्रभाव नहीं आया सामने

डॉग्स के लिए जिस एंटी-एजिंग दवा की बात हो रही है उसका नाम LOY-002 है और लॉयल (Loyal) नामक बायोटेक्नॉलजी कंपनी इसे तैयार कर रही है। अमेरिका की मीडिया एवं न्यूज एजेंसी Hot 97 ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है कि कंपनी ने पायलट स्टडी में 48 डॉग्स पर इस दवा का प्रयोग किया है और इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इस एंटी-एजिंग गोली पर चर्चा भले ही अभी शुरू हुई हो, लेकिन कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ही अपनी योजना बता दी थी। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि LOY-002 को सभी साइज़ के डॉग्स के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके लिए FDA से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि, कंडीशनल मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कंपनी ने विश्वास जताया कि अगले साल तक एंटी-एजिंग दवा मार्केट में आ जाएगी।

कैसे काम करेगी दवा?

Loyal के मुताबिक, LOY-002 एक कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन मिमेटिक है। यह मेडिसिन कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन के फायदे प्रदान करती है। यह एक ऐसी स्थिति निर्मित करती है, जहां न वजन कम होता है और न ही भूख में कोई कमी आती है। कंपनी ने अपने रिसर्च में पाया है कि जिन कुत्तों को कम कैलोरी दी गई, वे दूसरे डॉग्स के मुकाबले 2 साल अधिक समय तक जिंदा रहे। इसके अलावा, उनमें कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं भी देर से शुरू हुईं। कंपनी ने बताया कि यह गोली 10 साल से अधिक उम्र और 14lbs वजन वाले कुत्तों के लिए होगी।

Updated on:

27 Nov 2025 04:38 pm

Published on:

27 Nov 2025 04:35 pm

Hindi News / World / अब लंबे समय तक जवान रहेगा आपका Pet, डॉग्स के लिए तैयार हो रही एंटी-एजिंग Pill

