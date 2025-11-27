अब लंबे समय तक जवान रहेगा आपका Pet, डॉग्स के लिए तैयार हो रही एंटी-एजिंग Pill

डॉग्स के लिए जिस एंटी-एजिंग दवा की बात हो रही है उसका नाम LOY-002 है और लॉयल (Loyal) नामक बायोटेक्नॉलजी कंपनी इसे तैयार कर रही है। अमेरिका की मीडिया एवं न्यूज एजेंसी Hot 97 ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है कि कंपनी ने पायलट स्टडी में 48 डॉग्स पर इस दवा का प्रयोग किया है और इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इस एंटी-एजिंग गोली पर चर्चा भले ही अभी शुरू हुई हो, लेकिन कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ही अपनी योजना बता दी थी। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि LOY-002 को सभी साइज़ के डॉग्स के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके लिए FDA से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि, कंडीशनल मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कंपनी ने विश्वास जताया कि अगले साल तक एंटी-एजिंग दवा मार्केट में आ जाएगी।