Stray Dog Crisis: भारत में Dog Bites के सालाना 22 लाख मामले, नीदरलैंड की इन सीखों पर चलकर 2030 तक Rabies Free होगा इंडिया

20K Dies by Rabies in India: भारत में बेघर पालतू सूचकांक 2023 (Pet Homelessness Index of India) रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। वर्ष 2023 में कुत्ता काटने के 30 लाख मामले सामने आए जबकि 2024 में करीब 22 लाख मामले सामने आए। यह मामला 2019-2022 में कुत्ता काटने के 1.6 करोड़ मामलों की तुलना में 2023 और 2024 में मामलों में कमी आई है लेकिन यह हालत भी चिंताजनक है। वहीं अगर हम रेबीज से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो उस मामले में भारत की हालत डराने वाली है। दुनिया में रे​बीज से मौत के 36 फीसदी मामले भारत में होते हैं। यहां हर साल रेबीज से 18 से 20 हजार मौतें हो जाती हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को रेबीज से मुक्ति (Rabies free India by 2030) दिलाने का लक्ष्य रखा है।