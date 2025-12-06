पिट बुल कुत्तों के झुंड ने तीन महीने की मासूम को नोंच-नोंच कर मार डाला, बचाने आए दादा की भी ली जान

पिट बुल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
अमेरिका के टेनेसी में एक दुखद मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी तीन महीने की मासूम पोती पर उनके घर के ही अंदर उनके पालतू पिट बुल कुत्तों ने हमला कर दिया। यह हमला इतना आक्रामक था कि इसमें 50 वर्षीय जेम्स अलेक्जेंडर स्मिथ और उनकी पोती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, स्मिथ और उनकी पोती पर 7 पिट बुल कुत्तों ने हमला किया था जो उनके पालतू थे।
बुधवार दोपहर स्मिथ और उनकी पोती टुलाहोमा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि, स्मिथ के पालतू कुत्ते आस-पड़ोस में अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते थे। इन्हीं कुत्तों ने स्मिथ और उनकी पोती पर यह जानलेवा हमला किया। पुलिस ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो स्मिथ उन्हें बेहोश पड़े मिले थे और सातों पिट बुल मिलकर मासूम पर हमला कर रहे थे।
कुत्तों को बच्ची से दूर हटाने के लिए पुलिस को मजबूरी में सातों कुत्तों पर गोली चलानी पड़ी। लेकिन जब तक पुलिस ने कुत्तों को रोका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्तों के हमले में लगी चोट के चलते बच्ची की तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं स्मिथ को भी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसे देखने वाले पुलिसकर्मी अभी तक सदमें में बताए जा रहे हैं।
मृतकों की पड़ोसी ब्रायन किर्बी ने बताया कि, इन कुत्तों का एक हिंसक इतिहास रहा है और इन्होंने उसकी पालतू बिल्ली को भी मार डाला था। उन्होंने आगे कहा कि, मुझे नहीं लगता कि यह हमला जानबूझकर किया गया है लेकिन जो लोग इस तरह के हिंसक जानवार पालते हैं उन्हें इन को पट्टे से बांधकर रखना चाहिए। किर्बी ने कहा, यह घटना वाकई काफी डरावनी है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग