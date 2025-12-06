पिट बुल कुत्तों के झुंड ने तीन महीने की मासूम को नोंच-नोंच कर मार डाला, बचाने आए दादा की भी ली जान

कुत्तों को बच्ची से दूर हटाने के लिए पुलिस को मजबूरी में सातों कुत्तों पर गोली चलानी पड़ी। लेकिन जब तक पुलिस ने कुत्तों को रोका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्तों के हमले में लगी चोट के चलते बच्ची की तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं स्मिथ को भी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसे देखने वाले पुलिसकर्मी अभी तक सदमें में बताए जा रहे हैं।