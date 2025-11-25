दिल्ली में खेलते हुए बच्चे पर पिटबुल का हमला, कान काटकर किया अलग, मालिक गिरफ्तार

घटना का कथित CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पास खड़ी एक महिला के नियंत्रण से कुत्ता छूटता है और सीधे बच्चे पर झपट्टा मारता है। कुत्ता बच्चे को लगातार काटता रहा। आखिरकार एक महिला और एक राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चे को कुत्ते के जबड़ों से छुड़ाया। कुत्ता मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां आया और जमीन से कुछ उठाया, जिसे बाद में बच्चे का कटा हुआ कान बताया गया।