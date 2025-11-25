दिल्ली में खेलते हुए बच्चे पर पिटबुल का हमला, कान काटकर किया अलग, मालिक गिरफ्तार

6 साल के बच्चे पर पिटबुल डॉग का हमला (patrika Graphic)
दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब एक पिटबुल डॉग ने 6 साल के मासूम बच्चे पर हमला बोल दिया और उसका कान काटकर अलग कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, रविवार शाम करीब 5:38 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि प्रेम नगर थर्ड, किरारी इलाके की गली में पिटबुल ने बच्चे पर गंभीर हमला किया है। बच्चा गली में खेल रहा था तभी विनय एन्क्लेव में रहने वाले 50 वर्षीय दर्जी राजेश पाल के घर से पिटबुल अचानक बाहर निकला और बच्चे पर टूट पड़ा।
घटना का कथित CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पास खड़ी एक महिला के नियंत्रण से कुत्ता छूटता है और सीधे बच्चे पर झपट्टा मारता है। कुत्ता बच्चे को लगातार काटता रहा। आखिरकार एक महिला और एक राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चे को कुत्ते के जबड़ों से छुड़ाया। कुत्ता मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां आया और जमीन से कुछ उठाया, जिसे बाद में बच्चे का कटा हुआ कान बताया गया।
पीड़ित बच्चे के पड़ोसियों ने बताया कि कुत्ते के मालिक अक्सर इसे खुला छोड़ देते हैं। पहले भी इस पिटबुल ने कई लोगों पर हमला किया था और इसकी शिकायत मालिकों से की जा चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जांच में पता चला कि पिटबुल को राजेश पाल का बेटा सचिन पाल लाया था, जो फिलहाल डेढ़ साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल में बंद है।
घायल बच्चे को पहले पड़ोसियों की मदद से रोहिणी के बीएसए अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 (पशु के संबंध में लापरवाही) तथा धारा 125(बी) (लापरवाही से दूसरों की जान-सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुत्ते की तलाश जारी है।
