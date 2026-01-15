मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं है। कंपनी ने साफ किया है कि इन फायदों का लाभ केवल 31 जनवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही उठाया जा सकता है। यानी अगर शोरूम में पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है, तो शायद आपको यह डील न मिल पाए। इसके अलावा, जो लोग 31 जनवरी तक बुकिंग कराएंगे, वे ही इस स्कीम के हकदार होंगे।