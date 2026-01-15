मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

Maruti Suzuki January 2026 Offers (Image: Maruti Suzuki)
Maruti Suzuki January 2026 Offers: अगर आप इस नए साल में अपने घर नई कार लाने की सोच रहे हैं, तो मारुति सुजुकी की ओर से एक बड़ी खबर है। जनवरी 2026 के इस महीने में कंपनी अपनी एरिना रेंज की कारों पर भारी बचत का मौका दे रही है। यह बचत कोई छोटी-मोटी रकम नहीं, बल्कि 1.70 लाख रुपये तक जा रही है।
दरअसल, इस बार मामला सिर्फ कंपनी के मंथली डिस्काउंट तक सीमित नहीं है। इसमें GST 2.0 के तहत कीमतों में हुई कटौती भी शामिल है। इन दोनों को मिलाकर ग्राहकों को दोहरा फायदा मिल रहा है। हालांकि, इस पूरी खबर में एक पेच भी है, जिसे समझना जरूरी है।
मारुति की कारों में इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा S-Presso पर मिल रहा है। इस कार पर कुल 1,70,100 रुपये की बचत हो रही है, जिसमें 1.29 लाख रुपये की GST कटौती और 40,500 रुपये का नगद डिस्काउंट शामिल है। इस भारी कटौती के बाद S-Presso की एक्स-शोरूम कीमत अब करीब 3,49,900 रुपये से शुरू हो रही है।
वहीं, अगर हम दूसरी पॉपुलर कारों की बात करें, तो Alto K10 पर 1.48 लाख रुपये और Brezza पर 1.42 लाख रुपये तक के कुल फायदे मिल रहे हैं। Swift खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस पर करीब 1.29 लाख रुपये की बचत की जा सकती है।
कंपनी की लिस्ट के हिसाब से देखें तो लगभग हर मॉडल के दाम कम हुए हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं है। कंपनी ने साफ किया है कि इन फायदों का लाभ केवल 31 जनवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही उठाया जा सकता है। यानी अगर शोरूम में पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है, तो शायद आपको यह डील न मिल पाए। इसके अलावा, जो लोग 31 जनवरी तक बुकिंग कराएंगे, वे ही इस स्कीम के हकदार होंगे।
एक और जरूरी बात यह है कि ऊपर बताए गए फायदों के अलावा कुछ डीलर अपनी तरफ से भी अलग ऑफर दे सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर जाकर विस्तार से बात करनी होगी।
कुल मिलाकर, मारुति ने GST और नए साल के ऑफर्स का जो तालमेल बिठाया है, उसने मध्यम वर्ग के लिए कार खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता बना दिया है।
