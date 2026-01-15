15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

Maruti Suzuki January 2026 Offers: मारुति की कारों पर मिल रही है 1.70 लाख रुपये तक की भारी छूट। GST 2.0 और जनवरी कैशबैक ऑफर्स के साथ जानें S-Presso, Swift और Brezza पर कितना फायदा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 15, 2026

Maruti Suzuki January 2026 Offers

Maruti Suzuki January 2026 Offers (Image: Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki January 2026 Offers: अगर आप इस नए साल में अपने घर नई कार लाने की सोच रहे हैं, तो मारुति सुजुकी की ओर से एक बड़ी खबर है। जनवरी 2026 के इस महीने में कंपनी अपनी एरिना रेंज की कारों पर भारी बचत का मौका दे रही है। यह बचत कोई छोटी-मोटी रकम नहीं, बल्कि 1.70 लाख रुपये तक जा रही है।

दरअसल, इस बार मामला सिर्फ कंपनी के मंथली डिस्काउंट तक सीमित नहीं है। इसमें GST 2.0 के तहत कीमतों में हुई कटौती भी शामिल है। इन दोनों को मिलाकर ग्राहकों को दोहरा फायदा मिल रहा है। हालांकि, इस पूरी खबर में एक पेच भी है, जिसे समझना जरूरी है।

S-Presso पर मिल रही सबसे बड़ी राहत

मारुति की कारों में इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा S-Presso पर मिल रहा है। इस कार पर कुल 1,70,100 रुपये की बचत हो रही है, जिसमें 1.29 लाख रुपये की GST कटौती और 40,500 रुपये का नगद डिस्काउंट शामिल है। इस भारी कटौती के बाद S-Presso की एक्स-शोरूम कीमत अब करीब 3,49,900 रुपये से शुरू हो रही है।

वहीं, अगर हम दूसरी पॉपुलर कारों की बात करें, तो Alto K10 पर 1.48 लाख रुपये और Brezza पर 1.42 लाख रुपये तक के कुल फायदे मिल रहे हैं। Swift खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस पर करीब 1.29 लाख रुपये की बचत की जा सकती है।

किस कार पर कितना फायदा?

कंपनी की लिस्ट के हिसाब से देखें तो लगभग हर मॉडल के दाम कम हुए हैं।

  • Celerio: कुल फायदा 1,34,600 रुपये
  • WagonR: कुल फायदा 1,20,100 रुपये
  • Eeco: कुल फायदा 1,08,100 रुपये
  • Dzire: कुल फायदा 90,200 रुपये (इसमें नगद डिस्काउंट सबसे कम सिर्फ 2,500 रुपये है, बाकी GST कटौती है)
  • Ertiga: इस पर सबसे कम यानी 76,400 रुपये का कुल फायदा मिल रहा है।

क्या है इसमें पेच?

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं है। कंपनी ने साफ किया है कि इन फायदों का लाभ केवल 31 जनवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही उठाया जा सकता है। यानी अगर शोरूम में पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है, तो शायद आपको यह डील न मिल पाए। इसके अलावा, जो लोग 31 जनवरी तक बुकिंग कराएंगे, वे ही इस स्कीम के हकदार होंगे।

एक और जरूरी बात यह है कि ऊपर बताए गए फायदों के अलावा कुछ डीलर अपनी तरफ से भी अलग ऑफर दे सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर जाकर विस्तार से बात करनी होगी।

कुल मिलाकर, मारुति ने GST और नए साल के ऑफर्स का जो तालमेल बिठाया है, उसने मध्यम वर्ग के लिए कार खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता बना दिया है।

ये भी पढ़ें

हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है आपका चालान, जानिए वो नियम जिसकी वजह से भरना पड़ेगा 2000 का जुर्माना
ऑटोमोबाइल
Helmet Challan Rules

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Automobile / मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

PM Modi Car
ऑटोमोबाइल

महंगी होने वाली हैं Maruti की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

Maruti Suzuki Car price News
कारोबार

मेवाड़ का गौरव: उदयपुर के गोगुंदा निवासी युवक ने कबाड़ से बनाई सुपर मोटर, 10 मिनट चार्ज में 300 KM दौड़ेगी बाइक

300 KM Range Electric Bike in India
ऑटोमोबाइल

2026 में भारत में एंट्री लेंगी 35 नई कारें, जानिए कौन-कौन से मॉडल होंगे खास

Upcoming Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है आपका चालान, जानिए वो नियम जिसकी वजह से भरना पड़ेगा 2000 का जुर्माना

Helmet Challan Rules
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.