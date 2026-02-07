India US Interim Trade Agreement: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति, ऑटो पार्ट्स को मिल सकती है टैरिफ राहत

इस घोषणा का समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि FY26 की पहली छमाही में भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर लगभग 200 मिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में रहा। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट निर्यात 3.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 3.10 अरब डॉलर के आसपास ही रहा। यानी अन्य बाजारों में वृद्धि के बावजूद अमेरिकी बाजार में निर्यात लगभग स्थिर रहा।