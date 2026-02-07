7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

India US Interim Trade Agreement: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति, ऑटो पार्ट्स को मिल सकती है टैरिफ राहत

India US Interim Trade Agreement: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इससे ऑटो पार्ट्स सहित कई क्षेत्रों में टैरिफ व्यवस्था में बदलाव संभव है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 07, 2026

India US Interim Trade Agreement

India US Interim Trade Agreement (Image Source: ChatGPT)

India US Interim Trade Agreement: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार ढांचे (Interim Trade Framework) पर सहमति बनी है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में आ रही अड़चनों को कुछ हद तक कम करना है। इस ढांचे के तहत भारतीय ऑटो पार्ट्स निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) के माध्यम से अपेक्षाकृत कम शुल्क पर प्रवेश मिलने की संभावना है।

संयुक्त बयान के अनुसार, यह व्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अनुरूप है और पहले लागू किए गए Proclamation 9888 के तहत ऑटोमोबाइल आयात पर लगाए गए सख्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन करती है। ढांचा लागू होने पर भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स को एक तय सीमा तक कम टैरिफ पर निर्यात की सुविधा मिल सकती है।

मौजूदा स्थिति क्या है?

वर्तमान में भारत से अमेरिका जाने वाले अधिकतर ऑटो कंपोनेंट्स पर करीब 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। इनमें से बड़ी संख्या सेक्शन 232 के तहत आती है, जिसमें कार पार्ट्स शामिल हैं। व्यावसायिक वाहनों और ऑफ-हाइवे वाहनों के पुर्जों पर बीते वर्षों में इससे भी अधिक शुल्क लगाया गया था। नवंबर 2025 में शुल्क को एक समान 25 प्रतिशत पर लाने का स्पष्टीकरण जरूर आया था, लेकिन लागत दबाव बना रहा।

निर्यात आंकड़े क्या संकेत देते हैं?

इस घोषणा का समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि FY26 की पहली छमाही में भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर लगभग 200 मिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में रहा। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट निर्यात 3.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 3.10 अरब डॉलर के आसपास ही रहा। यानी अन्य बाजारों में वृद्धि के बावजूद अमेरिकी बाजार में निर्यात लगभग स्थिर रहा।

उद्योग जगत की शुरुआती प्रतिक्रिया

ACMA के अध्यक्ष विक्रमपति सिंघानिया ने बयान में कहा कि प्रस्तावित उपायों से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने, तकनीकी सहयोग गहराने और वैश्विक ऑटो सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही, उन्होंने अंतिम समझौते में संतुलित बाजार पहुंच और दीर्घकालिक नीति स्पष्टता की जरूरत पर भी जोर दिया।

ऑटो सेक्टर के अलावा कौन से क्षेत्र शामिल?

यह अंतरिम ढांचा सिर्फ ऑटो उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके तहत अमेरिका ने टेक्सटाइल, लेदर, रबर और केमिकल्स समेत कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को मौजूदा लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत तक लाने पर सहमति जताई है।
इसके बदले भारत ने कुछ अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पाद-जैसे पशु आहार, ज्वार (Sorghum), डिस्टिलर्स ग्रेन्स, सोयाबीन तेल और प्रोसेस्ड फल-पर शुल्क घटाने या हटाने का संकेत दिया है।

आगे क्या?

अंतरिम ढांचा एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि टैरिफ-रेट कोटा की शर्तें क्या होती हैं और किन उत्पादों को किस सीमा तक राहत मिलती है। फिलहाल, यह समझौता भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में संभावित राहत और आगे की बातचीत का संकेत देता है।

ये भी पढ़ें

Nissan Tekton: क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देने आ रही है नई SUV, टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए सब कुछ
ऑटोमोबाइल
Nissan Tekton SUV

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Automobile / India US Interim Trade Agreement: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति, ऑटो पार्ट्स को मिल सकती है टैरिफ राहत

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

एक लाख से कम कीमत वाली बाइक-स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रही हैं, ये हैं टॉप 10 पसंद

Top Selling Scooter Bikes in India
ऑटोमोबाइल

Nissan Tekton: क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देने आ रही है नई SUV, टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए सब कुछ

Nissan Tekton SUV
ऑटोमोबाइल

Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बदलाव

Honda Shine 125 X Dio 125 X Edition Launched
ऑटोमोबाइल

सस्ती से लेकर लग्जरी तक: 2026 में आ रहीं ये इलेक्ट्रिक SUVs, आपको कौन-सी पसंद?

Upcoming EV Cars in India
ऑटोमोबाइल

जनवरी 2026 में Skoda की 5,739 कारों की बिक्री, इस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड

Skoda Car Sales January 2026
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.