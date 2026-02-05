5 फ़रवरी 2026,

Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बदलाव

Honda ने भारत में Dio 125 X Edition और Shine 125 Limited Edition लॉन्च किए हैं। दोनों मॉडलों में केवल डिजाइन और ग्राफिक्स में बदलाव किया गया है, जबकि इंजन और मैकेनिकल फीचर्स पहले जैसे ही रखे गए हैं।

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 05, 2026

Honda Shine 125 X Dio 125 X Edition Launched

Honda Shine 125 X Dio 125 X Edition Launched in India (Image: HMSI)

Honda Shine 125 X Dio 125 X Edition Launched: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारत में 125cc सेगमेंट में अपने दो स्पेशल एडिशन मॉडल Honda Dio 125 X Edition और Honda Shine 125 Limited Edition लॉन्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक, दोनों मॉडल्स में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं और अपडेट केवल डिजाइन व ग्राफिक्स तक सीमित हैं।

इन नए एडिशन की बुकिंग Honda की आधिकारिक वेबसाइट और डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है। डिलीवरी फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की जानकारी दी गई है।

Honda Dio 125 X Edition: क्या बदला?

Honda Dio 125 X Edition को नए डुअल-टोन कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है। इसमें ग्रे और डार्क ब्लू बॉडी पैनल्स, नए ग्राफिक्स और X Edition डीकल्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इस वेरिएंट में ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देते हैं।

मैकेनिकल तौर पर यह स्कूटर Dio 125 के H-Smart वेरिएंट जैसा ही है। इसमें 123.92cc का सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो 8.1 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन ट्यूनिंग, ट्रांसमिशन और माइलेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

  • कीमत: 87,733 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

Honda Shine 125 Limited Edition: डिजाइन अपडेट

Honda Shine 125 Limited Edition को नए Pearl Siren Blue कलर में पेश किया गया है। इसमें फ्यूल टैंक पर नए ग्राफिक्स, डार्क ब्लू बॉडी पैनल्स और ब्राउन फिनिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। डिजाइन में फ्रंट वाइजर, साइड कवर और रियर काउल पर भी हल्के बदलाव किए गए हैं।

मैकेनिकल तौर पर यह बाइक Shine 125 Disc वेरिएंट पर आधारित है। इसमें 123.94cc का BS6-कंप्लाएन्ट, एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 10.6 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क देता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

  • कीमत: 86,211 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

क्या है खास बात?

Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition में कंपनी ने केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। दोनों मॉडलों में नए कलर ऑप्शन, अपडेटेड ग्राफिक्स और अलग फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स और मैकेनिकल सेट-अप पहले जैसे ही रखे गए हैं। इन स्पेशल एडिशन का उद्देश्य नए मॉडल लाए बिना 125cc सेगमेंट में मौजूदा लाइन-अप को डिजाइन के स्तर पर अपडेट करना है।

Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition उन ग्राहकों के लिए विकल्प हैं, जो मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले अलग लुक और एक्सक्लूसिव डिजाइन चाहते हैं। हालांकि, परफॉर्मेंस या फीचर्स के लिहाज से इनमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।

Updated on:

05 Feb 2026 02:43 pm

Published on:

05 Feb 2026 02:42 pm

Hindi News / Automobile / Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बदलाव

