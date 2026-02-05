Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बदलाव

Honda Dio 125 X और Shine 125 Limited Edition में कंपनी ने केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। दोनों मॉडलों में नए कलर ऑप्शन, अपडेटेड ग्राफिक्स और अलग फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स और मैकेनिकल सेट-अप पहले जैसे ही रखे गए हैं। इन स्पेशल एडिशन का उद्देश्य नए मॉडल लाए बिना 125cc सेगमेंट में मौजूदा लाइन-अप को डिजाइन के स्तर पर अपडेट करना है।