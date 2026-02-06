Nissan Tekton: क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देने आ रही है नई SUV, टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए सब कुछ

Nissan Tekton SUV: भारत के मिड साइज SUV के मार्केट में एक नया नाम जुड़ने वाला है। निसान अपनी नई SUV Nissan Tekton लॉन्च करेगी, जिसे हाल में ही एक टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह कार 2026 के मिड में बाजार में आ सकती है। टेस्टिंग के दौरान इस SUV के 18 इंच के टायर देखे गए है, बाकि पूरी गाड़ी केमोफ्लाज से ढकी थी। यह अपकमिंग मॉडल ग्लोबल मार्केट में मौजूद PATROL और हालिया लॉन्च डस्टर से इंस्पायर्ड होगी।