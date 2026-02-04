सुस्त बिक्री के बीच टेस्ला का नया दांव: पुरानी पेट्रोल-डीजल कार के बदले मॉडल Y पर 3 लाख की छूट

Tesla Model Y Exchange offer India: भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए टेस्ला ने एक नया कदम उठाया है। बिक्री की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक न रहने के बीच कंपनी ने स्विच एंड सेव (Switch and Save) नाम से नया एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार के बदले टेस्ला की इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y खरीदने पर 3 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं।