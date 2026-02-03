जनवरी 2026 में भी मारुति सुजुकी नंबर-1, टाटा और महिंद्रा ने दिखाई मजबूती

January 2026 car Sales India (Image: Maruti Suzuki)
January 2026 car Sales India: भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार ने साल 2026 की शुरुआत सकारात्मक रुझान के साथ की है। जनवरी 2026 में प्रमुख ऑटो कंपनियों ने मजबूत बिक्री दर्ज की, जिसमें मारुति सुजुकी एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी बनी रही। इसके साथ ही टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
जनवरी 2026 में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1,74,529 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री की। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के 1,73,599 यूनिट्स की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।
कंपनी की मिनी कारों, जैसे ऑल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री बढ़कर 14,268 यूनिट्स पर पहुंच गई। हालांकि, बलेनो, डिजायर, स्विफ्ट और इग्निस जैसी कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में गिरावट देखी गई और यह 72,738 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने 82,241 यूनिट्स थी।
मारुति सुजुकी की ग्रोथ में SUV सेगमेंट ने अहम भूमिका निभाई। ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और ब्रेजा जैसी गाड़ियों की मजबूत मांग के चलते कंपनी की यूटिलिटी व्हीकल बिक्री बढ़कर 75,609 यूनिट्स हो गई, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 65,093 यूनिट्स था।
कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) के अनुसार, मारुति सुजुकी ने जनवरी 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा मासिक कुल बिक्री 2,36,963 यूनिट्स दर्ज की। इस दौरान कंपनी को 2.78 लाख से ज्यादा बुकिंग्स मिलीं, जो सालाना आधार पर करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती हैं। नई SUV विक्टोरिस ने सिर्फ पांच महीनों में 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है।
मारुति के बाद टाटा मोटर्स दूसरे स्थान पर रही। कंपनी की घरेलू बिक्री में 46 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई और जनवरी 2026 में टाटा ने 70,222 यूनिट्स की बिक्री की।
वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 63,510 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ ने महिंद्रा की ग्रोथ को सहारा दिया।
हुंडई मोटर इंडिया ने जनवरी 2026 में 59,107 यूनिट्स की बिक्री की, जो सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 30,630 यूनिट्स पर पहुंच गई।
किआ इंडिया ने 27,603 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा रही।
रेनो इंडिया ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,715 यूनिट्स की होलसेल बिक्री की।
जनवरी 2026 के बिक्री आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारतीय कार बाजार में मांग बनी हुई है। मारुति सुजुकी ने जहां अपनी लीड बरकरार रखी, वहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तेज ग्रोथ के साथ बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत की है। SUV सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता आने वाले महीनों में भी ऑटो सेक्टर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
