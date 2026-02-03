जनवरी 2026 में भी मारुति सुजुकी नंबर-1, टाटा और महिंद्रा ने दिखाई मजबूती

January 2026 car Sales India: भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार ने साल 2026 की शुरुआत सकारात्मक रुझान के साथ की है। जनवरी 2026 में प्रमुख ऑटो कंपनियों ने मजबूत बिक्री दर्ज की, जिसमें मारुति सुजुकी एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी बनी रही। इसके साथ ही टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।