EV और हाईटेक कारों ने बदला चांदी का खेल, कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बनी इंडस्ट्रियल डिमांड?

हाल के दिनों में चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ है। घरेलू बाजार में चांदी ने हाल ही में रिकॉर्ड के आसपास के स्तर देखे हैं, हालांकि इसके बाद मुनाफावसूली और वैश्विक संकेतों के चलते कीमतों में कुछ नरमी भी दर्ज की गई है। इसके बावजूद बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि में चांदी की इंडस्ट्रियल मांग मजबूत बनी रह सकती है, खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर से मिल रहे समर्थन के चलते।