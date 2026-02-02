DDC 001 Number Plate: 2 करोड़ में आ जातीं 20 स्कॉर्पियो, आंध्र प्रदेश के इस शख्स ने उतने में खरीदा सिर्फ गाड़ी का नंबर

DDC 001 Number Plate: कहावत है शौक की कोई कीमत नहीं होती। इसका ताजा उदाहरण आंध्र प्रदेश में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च कर दी। DDC 001 नाम की यह नंबर प्लेट अब भारत की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन चुकी है।