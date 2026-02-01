Hyundai India Sales January 2026: हुंडई ने रचा बिक्री का नया इतिहास, जनवरी में सबसे ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ Tarun Garg ने इस उपलब्धि पर कहा कि जनवरी 2026 Hyundai Motor India के लिए एक अहम पड़ाव है। उन्होंने बताया कि घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बिक्री और कुल बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि कंपनी के मजबूत ब्रांड, कर्मचारियों, डीलर नेटवर्क और ग्राहकों के भरोसे का नतीजा है। निर्यात में लगभग 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर Hyundai की साख को भी मजबूत करती है।