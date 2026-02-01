Budget 2026: अब CNG में बायोगैस ब्लेंडिंग होगी अनिवार्य, ऑटो सेक्टर को मिला ग्रीन बूस्ट

Budget 2026 Auto Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ऑटो सेक्टर से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। बजट के तहत जहां CNG और PNG में बायोगैस की चरणबद्ध अनिवार्य ब्लेंडिंग का प्रावधान किया गया है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी कई राहतें दी गई हैं।