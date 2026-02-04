सस्ती से लेकर लग्जरी तक: 2026 में आ रहीं ये इलेक्ट्रिक SUVs, आपको कौन-सी पसंद?

Upcoming EV Cars in India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग लगातार बढ़ रही है। कम रनिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस और नए फीचर्स की वजह से अब इलेक्ट्रिक SUVs को भी तेजी से अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 2026 भारत के EV बाजार के लिए अहम साल साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल कई ऑटो कंपनियां अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें कुछ ब्रांड्स पहली बार EV सेगमेंट में एंट्री करेंगे, जबकि कुछ मौजूदा पोर्टफोलियो को विस्तार देंगे।