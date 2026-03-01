Renault Duster 2026 या Hyundai Creta? कौन सी एसयूवी आपके लिए बेहतर, खरीदने से पहले जानें

Renault Duster 2026 में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (लगभग 161bhp) और 1.0 लीटर टर्बो इंजन का विकल्प मिलता है। वहीं Hyundai Creta में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल (158bhp) और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प दिए गए हैं। Creta यहां ज्यादा इंजन विकल्प देकर बढ़त बनाती है, खासकर डीजल चाहने वालों के लिए। ट्रांसमिशन में भी Creta ज्यादा विकल्प देती है जैसे मैनुअल, IVT, DCT और ऑटोमैटिक, जबकि Duster में मैनुअल और DCT विकल्प हैं। हालांकि, Duster का टर्बो इंजन ऑफ रोडिंग और पावर के मामले में मजबूत माना जा रहा है।