New Renault Duster 2026: पैनोरमिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स से लैस होगी नई रेनो डस्टर, 6 रंगों में पेश किया गया नया मॉडल

New Renault Duster 2026 India Launch: रेनो इंडिया (Renault India) ने आधिकारिक तौर पर भारत के लिए नई जनरेशन की डस्टर (New-gen Duster) SUV का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने इसके डिजाइन, इंटीरियर और पावरट्रेन में बड़े बदलाव किए हैं। इस नई SUV के लिए प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।
नई डस्टर को तीन अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जो हाइब्रिड और टर्बो तकनीक से लैस हैं।
|इंजन वेरिएंट
|पावर (Power)
|टॉर्क (Torque)
|ट्रांसमिशन (Transmission)
|1.8L E-Tech 160 (Hybrid)
|160bhp
|172Nm
|इलेक्ट्रिक मोटर के साथ
|1.3L Turbo TCe 160
|160bhp
|280Nm
|6-स्पीड मैनुअल/DCT
|1.0L TCe 100
|100bhp
|160Nm
|6-स्पीड मैनुअल
गाड़ी के केबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक पर फोकस किया गया है।
पैनोरमिक सनरूफ: पहली बार डस्टर में सनरूफ की सुविधा दी गई है।
डुअल स्क्रीन सेटअप: डैशबोर्ड पर एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।
प्रीमियम टच: इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ नया स्टीयरिंग व्हील और फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है।
फीचर्स: पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और टाइप-सी पोर्ट्स शामिल हैं।
सुरक्षा के लिहाज से नई डस्टर में 6 एयरबैग्स और लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, यह 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) से भी लैस है।
