ऑटोमोबाइल

New Renault Duster 2026: पैनोरमिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स से लैस होगी नई रेनो डस्टर, 6 रंगों में पेश किया गया नया मॉडल

New Renault Duster 2026 India Launch: भारत में नई रेनो डस्टर से पर्दा उठा दिया गया है। 21,000 रुपये में प्री-बुकिंग शुरू। नई डस्टर में मिलेगा 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, हाइब्रिड इंजन, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 26, 2026

New Renault Duster 2026 India Launch

New Renault Duster 2026 India Launch (Image: Gemini)

New Renault Duster 2026 India Launch: रेनो इंडिया (Renault India) ने आधिकारिक तौर पर भारत के लिए नई जनरेशन की डस्टर (New-gen Duster) SUV का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने इसके डिजाइन, इंटीरियर और पावरट्रेन में बड़े बदलाव किए हैं। इस नई SUV के लिए प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।

New Renault Duster 2026 Engine Specs: इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर को तीन अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जो हाइब्रिड और टर्बो तकनीक से लैस हैं।

इंजन वेरिएंटपावर (Power)टॉर्क (Torque)ट्रांसमिशन (Transmission)
1.8L E-Tech 160 (Hybrid)160bhp172Nmइलेक्ट्रिक मोटर के साथ
1.3L Turbo TCe 160160bhp280Nm6-स्पीड मैनुअल/DCT
1.0L TCe 100100bhp160Nm6-स्पीड मैनुअल

New Renault Duster 2026 Interior: इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स

गाड़ी के केबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक पर फोकस किया गया है।

पैनोरमिक सनरूफ: पहली बार डस्टर में सनरूफ की सुविधा दी गई है।

डुअल स्क्रीन सेटअप: डैशबोर्ड पर एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

प्रीमियम टच: इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ नया स्टीयरिंग व्हील और फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है।

फीचर्स: पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और टाइप-सी पोर्ट्स शामिल हैं।

New Renault Duster 2026 Safety: सेफ्टी और एक्सटीरियर डिजाइन

सुरक्षा के लिहाज से नई डस्टर में 6 एयरबैग्स और लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, यह 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) से भी लैस है।

New Renault Duster 2026 India: एक्सटीरियर हाइलाइट्स

  • इसमें इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स और पीछे की तरफ C-शेप्ड LED टेललाइट्स मिलती हैं।
  • गाड़ी को 6 रंगों में पेश किया गया है: जेड माउंटेन ग्रीन, पर्ल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, स्टेल्थ ब्लैक, रिवर ब्लू और सनसेट रेड।
  • इसमें शार्क-फिन एंटीना और रूफ रेल्स के साथ नया स्पोर्टी लुक दिया गया है।

Renault Duster 2026 Booking: बुकिंग और लॉन्च की जानकारी

  • प्री-बुकिंग: ग्राहक इसे 21,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक कर सकते हैं।
  • फायदे: प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को डिलीवरी में प्राथमिकता और विशेष इंट्रोडक्ट्री कीमतें मिल सकती हैं।
  • कीमतों का एलान: नई रेनो डस्टर की कीमतों की घोषणा मार्च 2026 में की जाएगी।

26 Jan 2026 08:56 pm

