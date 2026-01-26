माइलेज के साथ मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा: नई Brezza CNG में पहली बार मिल सकता है ADAS फीचर

New Brezza Facelift 2026 (Image: Maruti Suzuki)
New Brezza Facelift 2026: भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली मारुति सुजुकी अब अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा (Brezza) को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुए इसके फेसलिफ्ट मॉडल ने ऑटो जगत में हलचल तेज कर दी है। इस बार कंपनी का फोकस न केवल माइलेज पर है, बल्कि वह CNG सेगमेंट में हाई-टेक सुरक्षा और बूट स्पेस की परिभाषा बदलने जा रही है।
सीएनजी कारों के साथ ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायत बूट स्पेस को लेकर रहती है। अब तक टाटा मोटर्स और हुंडई ने ट्विन सिलेंडर तकनीक से इसका समाधान निकाला है, लेकिन मारुति सुजुकी एक कदम आगे बढ़ते हुए इसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक तकनीक दे सकती है।
हाल ही में लॉन्च हुई विक्टोरिस की तरह ही नई ब्रेजा में भी गैस टैंक को गाड़ी के निचले हिस्से में फिट किया जाएगा। इससे कार की डिग्गी में पहले की तरह ही पूरा स्पेस मिलेगा, जिससे लॉन्ग ट्रिप पर सामान ले जाना आसान हो जाएगा।
नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर होगा। लेवल-2 ADAS के साथ आने वाली यह अपनी श्रेणी की चुनिंदा कारों में से एक होगी। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो सीएनजी सेगमेंट में सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है।
नई ब्रेजा का कैबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक होगा। इसमें मिलने वाले संभावित फीचर्स इस प्रकार हैं।
बड़ी स्क्रीन: 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम।
डिजिटल क्लस्टर: 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
वेंटिलेटेड सीट्स: गर्मियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स।
कनेक्टेड कार टेक: स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कई स्मार्ट फीचर्स।
नई ब्रेजा में मारुति का भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा।
नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 9.25 लाख रुपये से 11.75 लाख रुपये के बीच रह सकती है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन सीएनजी (Tata Nexon CNG) से होगा, जो पहले से ही अपने टर्बो इंजन और ट्विन सिलेंडर तकनीक के लिए जानी जाती है। अब देखना यह होगा कि मारुति की यह अंडरबॉडी तकनीक ग्राहकों को कितनी पसंद आती है।
