माइलेज के साथ मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा: नई Brezza CNG में पहली बार मिल सकता है ADAS फीचर

New Brezza Facelift 2026: भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली मारुति सुजुकी अब अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा (Brezza) को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुए इसके फेसलिफ्ट मॉडल ने ऑटो जगत में हलचल तेज कर दी है। इस बार कंपनी का फोकस न केवल माइलेज पर है, बल्कि वह CNG सेगमेंट में हाई-टेक सुरक्षा और बूट स्पेस की परिभाषा बदलने जा रही है।