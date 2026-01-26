Creta की बादशाहत को चुनौती: आज लॉन्च होगी नई डस्टर, क्या 10 लाख की कीमत बदल देगी बाजार का गणित?

2026 मॉडल डस्टर को कंपनी के नए CMF-B प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की वजह से गाड़ी का साइज और स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है। एक्सटीरियर डिजाइन में LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है। SUV का ओवरऑल डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा बॉक्सी नजर आता है।