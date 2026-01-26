26 जनवरी 2026,

ऑटोमोबाइल

Creta की बादशाहत को चुनौती: आज लॉन्च होगी नई डस्टर, क्या 10 लाख की कीमत बदल देगी बाजार का गणित?

Renault Duster 2026 आज शाम 6:30 बजे लॉन्च होगी। जानें नई डस्टर के फीचर्स, 1.5L टर्बो इंजन और संभावित कीमत। क्या यह SUV क्रेटा को कड़ी टक्कर देगी?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 26, 2026

Renault Duster 2026 India

Renault Duster 2026 India (Image: Renault)

Renault Duster 2026 India: करीब एक दशक पहले भारतीय सड़कों पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली SUV डस्टर एक बार फिर नए अवतार में लौटने जा रही है। Renault आज यानी 26 जनवरी 2026 की शाम 6:30 बजे भारत में नई डस्टर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी।

कंपनी की यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में उतरेगी, जहां फिलहाल Hyundai की क्रेटा जैसी गाड़ियां मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि नई डस्टर इस सेगमेंट में कितनी प्रभावी साबित होती है।

नए प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है नई Duster

2026 मॉडल डस्टर को कंपनी के नए CMF-B प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की वजह से गाड़ी का साइज और स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है। एक्सटीरियर डिजाइन में LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है। SUV का ओवरऑल डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा बॉक्सी नजर आता है।

इंटीरियर और फीचर्स में किए गए बदलाव

नई डस्टर के केबिन में पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इसमें बड़ी फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी में 6 एयरबैग्स और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलने की जानकारी सामने आई है।

इंजन विकल्प क्या होंगे?

नई डस्टर में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ मैनुअल और 7-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना है। हालांकि, डीजल इंजन फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, क्योंकि कंपनी का फोकस पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीक पर बताया जा रहा है।

कीमत से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा?

ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये के आसपास रखी जाती है, तो यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकती है। डस्टर का 209mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली SUVs में शामिल करता है।

फिलहाल इस सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में नई डस्टर की सफलता काफी हद तक कीमत, फीचर्स और ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

आगे क्या?

नई डस्टर की कीमत, वेरिएंट्स और अन्य आधिकारिक जानकारियां लॉन्च के समय सामने आएंगी। इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह SUV भारतीय बाजार में कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाती है।

Published on:

26 Jan 2026 10:26 am

