NHAI का सख्त आदेश: गलत जानकारी मिली तो ब्लॉक हो जाएगा FASTag, ऐसे तुरंत करें चेक

Fastag Verification NHAI Rules: अगर आप हाईवे पर यात्रा करते हैं और FASTag का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अगर आपके FASTag में गाड़ी की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे तुरंत ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।