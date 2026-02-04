जनवरी 2026 में Skoda की 5,739 कारों की बिक्री, इस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड

Skoda Car Sales January 2026 (Image: Skoda Auto)
Skoda Car Sales January 2026: स्कोडा ऑटो इंडिया ने जनवरी 2026 में भारत में कुल 5,739 वाहनों की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है। कंपनी के मुताबिक, जनवरी 2026 के दौरान उसकी बिक्री में लगातार मजबूती देखने को मिली।
कंपनी ने बताया कि इस अवधि में Skoda Slavia SUV भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एग्जीक्यूटिव सेडान रही। सेडान सेगमेंट में Slavia की डिमांड सबसे अधिक दर्ज की गई, जिससे Skoda की कुल बिक्री को समर्थन मिला।
Skoda की सब-4 मीटर SUV Skoda Kylaq ने भी बिक्री के मोर्चे पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के अनुसार, Kylaq ने भारत में लॉन्च के एक साल के भीतर 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में इसके नए वेरिएंट पेश किए हैं।
Skoda ने Kylaq के लिए Classic Plus और Prestige Plus नाम से नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। Classic Plus वेरिएंट को बेस क्लासिक ट्रिम से ऊपर रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर, क्रूज़ कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स, LED DRL और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा, Signature और Signature Plus ट्रिम्स में भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई हैं। Classic Plus वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 8.25 लाख रुपये और ऑटोमेटिक के लिए 9.25 लाख रुपये से शुरू होती है।
जनवरी 2026 में Skoda ने भारत में Skoda Kushaq का फेसलिफ्टेड वर्जन भी पेश किया है। अपडेटेड मॉडल में एक्सटीरियर डिजाइन में कुछ बदलाव और फीचर्स में मामूली अपडेट किए गए हैं। फिलहाल फेसलिफ्टेड Kushaq की कीमतों का ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। कीमतों की घोषणा अगले महीने होने की संभावना जताई जा रही है।
Skoda ने पुष्टि की है कि वह 2026 के दौरान भारत में कुल 10 मॉडल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें तीन वैश्विक मॉडल, तीन नए वेरिएंट, दो बड़े अपडेट, एक स्पेशल एडिशन और एक ऐसा मॉडल शामिल होगा, जिसमें बड़े फीचर अपग्रेड किए जाएंगे। भविष्य में लॉन्च होने वाले मॉडलों में Skoda Kodiaq RS और Skoda Octavia RS की नई सीरीज भी शामिल होने की उम्मीद है।
नोट: बिक्री और फीचर्स से जुड़ी जानकारी कंपनी द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर आधारित है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग