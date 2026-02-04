जनवरी 2026 में Skoda की 5,739 कारों की बिक्री, इस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड

Skoda ने पुष्टि की है कि वह 2026 के दौरान भारत में कुल 10 मॉडल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें तीन वैश्विक मॉडल, तीन नए वेरिएंट, दो बड़े अपडेट, एक स्पेशल एडिशन और एक ऐसा मॉडल शामिल होगा, जिसमें बड़े फीचर अपग्रेड किए जाएंगे। भविष्य में लॉन्च होने वाले मॉडलों में Skoda Kodiaq RS और Skoda Octavia RS की नई सीरीज भी शामिल होने की उम्मीद है।