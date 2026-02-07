एक लाख से कम कीमत वाली बाइक-स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रही हैं, ये हैं टॉप 10 पसंद

Top Selling Scooter Bikes in India (Image: Official Websites)
Top Selling Scooter Bikes in India: भारतीय दोपहिया बाजार में बिक्री के आंकड़े लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि कम कीमत, बेहतर माइलेज और कम रखरखाव वाले वाहन ही ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। एक लाख रुपये से कम एक्स-शोरूम कीमत वाले मॉडल आज भी कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा रखते हैं। खासतौर पर 100 से 160 सीसी के कम्यूटर सेगमेंट की बाइक और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले स्कूटर इस लिस्ट में आगे हैं।
मार्केट एनालिसिस के हिसाब से, महंगाई और ईंधन लागत के दबाव के बीच ग्राहक ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो दैनिक आवागमन की जरूरतें पूरी करें और खर्च कंट्रोल रखें। इसी कारण टॉप 10 में शामिल अधिकतर मॉडल लंबे समय से बाजार में मौजूद हैं और इनका सर्विस नेटवर्क अच्छा है।
हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर प्लस: लगभग 74 रुपये हजार से शुरू, यह 100 सीसी सेगमेंट की कम्यूटर बाइक है, जिसकी बिक्री सालों से है लेवल पर बनी हुई है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया एक्टिवा: करीब 75 हजार रुपये से शुरू। 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में इसकी मांग स्थिर बनी हुई है।
होंडा शाइन: 100 और 125 सीसी विकल्पों के साथ उपलब्ध, शुरुआती कीमत लगभग 65 हजार रुपये है।
टीवीएस मोटर कंपनी जुपिटर: लगभग 73 हजार रुपये से शुरू, 110 और 125 सीसी स्कूटर विकल्प मौजूद है।
बजाज ऑटो पल्सर: 125 सीसी से ऊपर के सेगमेंट में इसकी एंट्री है, शुरुआती कीमत करीब 83 हजार रुपये है।
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया एक्सेस 125: 125 सीसी स्कूटर, कीमत करीब 77 हजार रुपये से शुरू है।
हीरो एचएफ डीलक्स: लगभग 56 हजार रुपये से शुरू, कम्यूटर सेगमेंट का किफायती विकल्प है।
टीवीएस एक्सएल 100: मोपेड कैटेगेरी में आता है, शुरुआती कीमत करीब 44 हजार रुपये है।
टीवीएस अपाचे: 160 सीसी और उससे ऊपर के सेगमेंट में, शुरुआती कीमत लगभग 1.12 लाख रुपये है।
टीवीएस आईक्यूब: इलेक्ट्रिक स्कूटर, शुरुआती कीमत करीब 1.11 लाख रुपये है।
