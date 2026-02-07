एक लाख से कम कीमत वाली बाइक-स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रही हैं, ये हैं टॉप 10 पसंद

Top Selling Scooter Bikes in India: भारतीय दोपहिया बाजार में बिक्री के आंकड़े लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि कम कीमत, बेहतर माइलेज और कम रखरखाव वाले वाहन ही ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। एक लाख रुपये से कम एक्स-शोरूम कीमत वाले मॉडल आज भी कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा रखते हैं। खासतौर पर 100 से 160 सीसी के कम्यूटर सेगमेंट की बाइक और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले स्कूटर इस लिस्ट में आगे हैं।