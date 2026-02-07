‘नाम नरेंडर – काम सरेंडर!’ पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

Pawan Khera Slams PM Modi: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम को 'नाम नरेंडर - काम सरेंडर' करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपने फायदे की डील करवा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बता रही है। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर सहमति बन गई है।