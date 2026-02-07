7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पप्पू यादव क्यों हुए गिरफ्तार? राहुल-प्रियंका ने खोल दिया बड़ा राज! नए बयान से बढ़ी सियासी हलचल

पप्पू यादव की गिरफ्तारी के अगले दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा में नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने NEET छात्रा की संदिग्ध मौत में व्यवस्थागत सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

सक्षम अग्रवाल

Feb 07, 2026

पप्पू यादव और राहुल-प्रियंका गांधी। (फोटो- ANI)

पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के एक दिन बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को नीतीश कुमार की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मृत्यु के मामले की जांच में व्यवस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसका उद्देश्य जवाबदेही की मांग करने वाली हर आवाज को डराना और चुप कराना है।

प्रियंका गांधी ने कहा- पटना हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बलात्कार और हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार का रवैया और भी भयावह है। एफआइआर दर्ज करने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसकी रक्षा के लिए किया जा रहा है।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास से 1995 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, यह मामला संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी से जुड़ा है। सांसद पप्पू यादव पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मृत्यु के मामले में मुखर रहे हैं और जहानाबाद में पीड़ित परिवार से कई बार मिले हैं। बिहार सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है।​​​​​​​​​​​​​​​​

NEET की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा को 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अचेत अवस्था में पाया गया था।

5 दिन अस्पताल में रहने के बाद 11 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की संभावना को खारिज नहीं किया जा सका, जबकि पुलिस ने शुरुआत में आत्महत्या का दावा किया था।

पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि शव पर चोट के निशान थे। हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार किया गया है और बिहार सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Updated on:

07 Feb 2026 04:52 pm

Published on:

07 Feb 2026 04:39 pm

Hindi News / National News / पप्पू यादव क्यों हुए गिरफ्तार? राहुल-प्रियंका ने खोल दिया बड़ा राज! नए बयान से बढ़ी सियासी हलचल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.