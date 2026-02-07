पप्पू यादव क्यों हुए गिरफ्तार? राहुल-प्रियंका ने खोल दिया बड़ा राज! नए बयान से बढ़ी सियासी हलचल

प्रियंका गांधी ने कहा- पटना हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बलात्कार और हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार का रवैया और भी भयावह है। एफआइआर दर्ज करने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसकी रक्षा के लिए किया जा रहा है।