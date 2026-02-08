WPL चैंपियन RCB महिला टीम को बजाज का तोहफा, हर खिलाड़ी को मिला चेतक C25

फीचर्स की बात करें तो चेतक C25 में इको और स्पोर्ट्स राइडिंग मोड के साथ रिवर्स मोड भी दिया गया है। इसके अलावा ढलान पर स्कूटर को पीछे जाने से रोकने के लिए हिल होल्ड असिस्ट फीचर मौजूद है। सामान रखने के लिए इसमें 25 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। यह स्कूटर ब्लू, ब्लैक, रेड और व्हाइट समेत कुल छह रंगों में उपलब्ध है।