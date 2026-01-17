बड़ी स्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा: नई टाटा पंच फेसलिफ्ट हुई और भी हाई-टेक, क्या एक्सटर के फीचर्स पड़ जाएंगे फीके?

New Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter (Image: Tata and Hyundai)
New Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: भारतीय सड़कों पर आजकल छोटी एसयूवी (Micro SUV) का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा मुकाबला हमेशा से टाटा पंच और हुंडई एक्सटर के बीच रहा है। अब टाटा ने अपनी नई पंच फेसलिफ्ट को बाजार में उतारकर इस जंग को और भी रोमांचक बना दिया है। नया मॉडल न केवल दिखने में मॉडर्न है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी यह अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी एक्सटर को कड़ी चुनौती दे रहा है।
अगर आप बजट को प्राथमिकता देते हैं, तो नई टाटा पंच फेसलिफ्ट की शुरुआत हुंडई एक्सटर से थोड़ी सस्ती होती है।
नई टाटा पंच फेसलिफ्ट: इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होकर 10.54 लाख रुपये तक जाती है। इसमें ग्राहकों को चुनने के लिए कुल 26 वेरिएंट्स मिलते हैं।
हुंडई एक्सटर: इसकी शुरुआती कीमत 5.64 लाख रुपये है और टॉप मॉडल 9.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक आता है। एक्सटर में वेरिएंट्स की संख्या 39 है।
नई पंच फेसलिफ्ट में इस बार कंपनी ने तकनीक पर काफी जोर दिया है। इसमें 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो हुंडई एक्सटर के 8 इंच के सिस्टम से काफी बड़ा और प्रीमियम नजर आता है।
इसके अलावा, पंच में अब 360 डिग्री कैमरा जैसा हाई-एंड फीचर भी आ गया है, जो शहर की तंग गलियों में पार्किंग के समय बहुत काम आता है। वहीं, एक्सटर के पास डुअल डैशकैम और वॉयस-इनेबल्ड सनरूफ जैसी अपनी खूबियां हैं। लेकिन पंच के 90 डिग्री तक खुलने वाले दरवाजे आज भी इसे उतरने और चढ़ने के मामले में सबसे आरामदायक बनाते हैं।
सुरक्षा के मामले में टाटा की गाड़ियां हमेशा से भरोसेमंद रही हैं। नई पंच फेसलिफ्ट को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
टाटा पंच: इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 193mm है, जो खराब रास्तों के लिए बेहतरीन है।
हुंडई एक्सटर: इसमें भी 6 एयरबैग्स और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स हैं, लेकिन इसका ग्राउंड क्लीयरेंस पंच से थोड़ा कम 185mm है।
टाटा ने अपनी नई पंच में 1.2 लीटर का नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें थोड़ी ज्यादा रफ्तार और पावर पसंद है। वहीं, हुंडई एक्सटर में भी 1.2 लीटर का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों ही कारें सीएनजी (CNG) विकल्प के साथ आती हैं, जहां टाटा अपनी ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा बूट स्पेस (210 लीटर) देने में सफल रही है।
फिलहाल देखने में यही लगता है कि नई पंच फेसलिफ्ट अपने अग्रेसिव लुक, बड़े टचस्क्रीन और टॉप-नॉच सेफ्टी रेटिंग की वजह से हुंडई एक्सटर पर भारी पड़ रही है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो सुरक्षित हो और जिसमें फीचर्स की भरमार हो, तो नई पंच एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है।
