Coffee For Skin: क्या ज्यादा कॉफी आपकी स्किन का निखार छीन सकती है? जानिए एक्सपर्ट की राय

Coffee For Skin Health: कॉफी आजकल के सबसे पसंदीदा ड्रिंक में से एक है। आजकल कॉफी मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। चाहे सुबह की नींद तोड़नी हो या ऑफिस के लंबे टाइम तक एनर्जी बूस्ट करनी हो, कॉफी हर किसी को पसंद आती है। आखिर हो भी क्यों न, इसका स्वाद इतना टेस्टी जो होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी चीज का सीमित से अधिक सेवन कितना हानिकारक हो सकता है? यही नहीं, यह स्किन पर भी गहरा असर डाल सकता है। यह कितना सही है, इसके बारे में स्किन एस्थेटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट पर्लीन खन्ना ने कुछ अहम बातें साझा कीं। (Is caffeine good for skin or bad)