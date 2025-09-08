Patrika LogoSwitch to English

Coffee For Skin: क्या ज्यादा कॉफी आपकी स्किन का निखार छीन सकती है? जानिए एक्सपर्ट की राय

Coffee For Skin: कॉफी पीना आजकल के एक नए ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है, जहां कॉफी के शौकीन अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप पीने के शौकीन हैं, तो जान लें एक्सपर्ट्स से इसके नुकसान के बारे में।

भारत

MEGHA ROY

Sep 08, 2025

Does coffee harm your skin,Coffee and skin health,Coffee skin damage myth,Coffee For Skin
Does coffee cause dull skin|फोटो सोर्स – Freepik

Coffee For Skin Health: कॉफी आजकल के सबसे पसंदीदा ड्रिंक में से एक है। आजकल कॉफी मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। चाहे सुबह की नींद तोड़नी हो या ऑफिस के लंबे टाइम तक एनर्जी बूस्ट करनी हो, कॉफी हर किसी को पसंद आती है। आखिर हो भी क्यों न, इसका स्वाद इतना टेस्टी जो होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी चीज का सीमित से अधिक सेवन कितना हानिकारक हो सकता है? यही नहीं, यह स्किन पर भी गहरा असर डाल सकता है। यह कितना सही है, इसके बारे में स्किन एस्थेटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट पर्लीन खन्ना ने कुछ अहम बातें साझा कीं। (Is caffeine good for skin or bad)

क्या कैफीन स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है?

पर्लीन खन्ना बताती हैं कि कैफीन एक Mild diuretic होता है, यानी यह शरीर से पानी बाहर निकालने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो इसका असर स्किन पर दिखने लगता है। नतीजा त्वचा डल, रूखी और बेजान दिखाई दे सकती है।

क्या कॉफी स्किन पर पिंपल्स या ब्रेकआउट्स का कारण बन सकती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, अधिक मात्रा में कॉफी लेने से शरीर में कोर्टिसोल यानी Stress hormone का स्तर बढ़ सकता है। यह हार्मोन ऑयल प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, जिससे पिंपल्स और ब्रेकआउट्स की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप कॉफी में ज्यादा शुगर, फ्लेवर्ड सिरप या क्रीम डालते हैं, तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है।

कितनी मात्रा में कॉफी फायदेमंद है?

यह पूरी तरह से मात्रा पर निर्भर करता है। पर्लीन कहती हैं कि अगर आप दिन में 2–3 कप तक कॉफी लेते हैं, तो यह नुकसान नहीं बल्कि फायदे पहुंचा सकती है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को फ्री-रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और एंटी-एजिंग में मदद करते हैं। यानी सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन आपकी स्किन को हेल्दी रखने में भी योगदान दे सकता है।

ध्यान रहे

पर्लीन खन्ना बताती है की कॉफी का असर आपकी स्किन पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में और किस तरह से इसे पीते हैं। बैलेंस के साथ-साथ पर्याप्त हाइड्रेशन जरूरी है। यानी अगर आप पानी की कमी नहीं होने देते और कॉफी का सेवन लिमिट में रखते हैं, तो यह आपकी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बन सकती है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

