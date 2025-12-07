Jaggery Water Benefits: 7 दिन गुड़ का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे!

Jaggery Water Benefits: भारत में गुड़ को सिर्फ मीठा खाने का स्वाद बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन असल में यह हमारी सेहत के लिए एक प्राकृतिक खजाना है। गन्ने के रस को शुद्ध करके तैयार किया गया गुड़ कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यही कारण है कि चीनी के मुकाबले गुड़ को हमेशा बेहतर और हेल्दी मीठा माना जाता है। अगर आप इसे सिर्फ खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा ही खाते हैं, तो जरा सोचिए, जब आप इसका पानी रोज़ 7 दिन तक पिएंगे तो क्या असर होगा?