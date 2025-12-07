7 दिसंबर 2025,

रविवार

Jaggery Water Benefits: 7 दिन गुड़ का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे!

Jaggery Water Benefits: गुड़ का पानी 7 दिन तक पीने से खून बढ़ता है, स्किन साफ होती है और लिवर मजबूत होता है। जानें इसके सभी बेहतरीन फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 07, 2025

Jaggery Water Benefits

Jaggery Water Benefits (Photo- gemini ai)

Jaggery Water Benefits: भारत में गुड़ को सिर्फ मीठा खाने का स्वाद बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन असल में यह हमारी सेहत के लिए एक प्राकृतिक खजाना है। गन्ने के रस को शुद्ध करके तैयार किया गया गुड़ कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यही कारण है कि चीनी के मुकाबले गुड़ को हमेशा बेहतर और हेल्दी मीठा माना जाता है। अगर आप इसे सिर्फ खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा ही खाते हैं, तो जरा सोचिए, जब आप इसका पानी रोज़ 7 दिन तक पिएंगे तो क्या असर होगा?

ताजा रिसर्च और आयुर्वेद दोनों ही बताते हैं कि गुड़ का पानी (Jaggery Water) शरीर को अंदर से साफ करता है, खून को मजबूत बनाता है और कई रोजमर्रा की परेशानियों में राहत देता है। आइए जानते हैं, अगर आप 7 दिन तक गुड़ का पानी पीते हैं, तो आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

खून की कमी दूर करने में मदद

गुड़ अपने आयरन और फोलेट कंटेंट के लिए मशहूर है। इसे पानी में घोलकर पीना शरीर में आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को आसान बनाता है। यह एक तरह से नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है, जो पुराने टॉक्सिन को बाहर निकालकर खून को साफ करता है। लगातार 7 दिन पीने पर आपको थकान कम महसूस होगी और हीमोग्लोबिन लेवल में सुधार दिखाई देगा।

स्किन ग्लो करने लगती है

अगर आपकी स्किन पर मुंहासे, दाग-धब्बे या पिंपल के मार्क हैं, तो गुड़ का पानी एक सहायक उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन के अंदर जमे टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं और सूजन को कम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, गर्म पानी में गुड़ मिलाकर पीने से शरीर की पाचन क्रिया सुधरती है, जिससे स्किन पर भी फर्क साफ दिखने लगता है।

लिवर को रखता है मजबूत

गुड़ में मौजूद खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सफाई करने में मदद करते हैं। जो लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान हैं, उन्हें यह ड्रिंक सुबह खाली पेट लेने से लाभ मिल सकता है। यह लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है और शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने में मदद करता है।

पीरियड्स के दर्द में राहत

बहुत समय से गुड़ का काढ़ा पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए दिया जाता रहा है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, पेट दर्द कम करते हैं और कमजोरी को भी घटाते हैं। इसके साथ ही यह मूड स्विंग्स को भी संतुलित करता है। हल्का गर्म गुड़ पानी पीने से तुरंत आराम मिलता है।

गुड़ का पानी कैसे बनाएं? (Simple Recipe)

एक गिलास पानी लें। एक छोटा टुकड़ा गुड़ डाल दें। पानी को पैन में गर्म करें और गुड़ को पूरी तरह पिघलने दें। इस घोल को हल्का गर्म या ठंडा करके पी सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे बेहतर माना जाता है।

कमजोर इम्युनिटी को बढ़ाता है गुड़, जानिए इसके फायदे
स्वास्थ्य
Jaggery increases weak immunity, know its jaggery benefits

07 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / Health / Jaggery Water Benefits: 7 दिन गुड़ का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे!

