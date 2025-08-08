Pain signs of Heart Attack: केवल छाती में दर्द नहीं, इन अंगों में भी दर्द होना है हार्ट अटैक का संकेत

Pain signs of Heart Attack: अक्सर हम मान लेते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब सीने में तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल की परेशानी का असर शरीर के कई हिस्सों में दिखाई दे सकता है। जब हार्ट की धमनियों में खून का बहाव रुक जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर अलग-अलग तरीकों से संकेत देने लगता है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है।