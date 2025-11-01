मिल गई Heart Attack से बचाव की दवा! FDA ने मंजूर की Rybelsus टैबलेट, इन बीमारियों में भी आती है काम

Rybelsus FDA Approval (photo- gemini ai)
Rybelsus FDA Approval : अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हाल ही में Rybelsus (semaglutide) को टाइप 2 डायबिटीज और हाई कार्डियोवस्कुलर रिस्क वाले वयस्कों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए मंजूरी दी है। यह पहली ऐसी मौखिक (oral) GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा है जो न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है बल्कि हृदय संबंधी समस्या को भी कम करती है। पहले Rybelsus को 2019 में सिर्फ ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए मंजूरी मिली थी। लेकिन अब SOUL ट्रायल के नए नतीजों के बाद इसे कार्डियोवस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए भी स्वीकृति दी गई है।
New England Journal of Medicine में प्रकाशित SOUL ट्रायल में लगभग 9,650 वयस्क मरीजों को करीब चार वर्षों तक फॉलो किया गया। परिणामों से पता चला कि Rybelsus से 14% तक प्रमुख कार्डियोवस्कुलर घटनाओं (MACE) का खतरा कम हुआ। खासकर नॉन-फेटल हार्ट अटैक के मामलों में। विशेष बात यह रही कि यह लाभ उन मरीजों में भी देखा गया जिन्होंने पहले कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का अनुभव नहीं किया था। डॉ. जॉन बी. ब्यूज, जो इस अध्ययन के सह-अध्यक्ष हैं, ने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में, भले ही पहले हार्ट अटैक न हुआ हो, हृदय रोग का जोखिम हमेशा बना रहता है। Rybelsus इस जोखिम को कम करने में नई उम्मीद है।
Rybelsus की सुरक्षा प्रोफाइल पहले के अध्ययनों के समान ही रही। गंभीर साइड इफेक्ट्स (ज्यादातर कार्डियक या संक्रमण से जुड़े) प्लेसिबो की तुलना में कम पाए गए (47.9% बनाम 50.3%)। हालांकि, नॉजिया और उल्टी जैसे पाचन संबंधी लक्षण थोड़ा अधिक देखने को मिले (5% बनाम 4.4%)। करीब 15.5% मरीजों ने साइड इफेक्ट्स की वजह से दवा बंद की, जबकि प्लेसिबो ग्रुप में यह 11.6% था। फिर भी, विशेषज्ञों का कहना है कि दवा के हृदय सुरक्षा लाभ इन हल्के जोखिमों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
अब तक Ozempic, Wegovy और Trulicity जैसी इंजेक्टेबल GLP-1 दवाओं ने ही हार्ट प्रोटेक्शन में प्रभाव दिखाया था। Rybelsus भी semaglutide पर आधारित है, लेकिन यह पहली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, यानी अब मरीजों को इंजेक्शन की जरूरत नहीं। हालांकि इंजेक्टेबल से इसका असर थोड़ा कम (14% बनाम 26%) दिखा है, पर विशेषज्ञों के अनुसार यह अंतर क्लीनिकल रूप से बहुत बड़ा नहीं है।
Novo Nordisk, जो इस दवा का निर्माण करती है, अब Rybelsus को वजन घटाने (obesity management) के लिए भी FDA से मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। अगर यह स्वीकृति मिलती है, तो यह पहली oral GLP-1 दवा होगी जो हृदय और वजन दोनों की सुरक्षा प्रदान करेगी, और मेटाबोलिक केयर की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगी।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल