Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

मिल गई Heart Attack से बचाव की दवा! FDA ने मंजूर की Rybelsus टैबलेट, इन बीमारियों में भी आती है काम

Rybelsus FDA Approval : FDA ने टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए पहली बार Rybelsus नामक oral GLP-1 दवा को मंजूरी दी है, जो अब ब्लड शुगर कंट्रोल के साथ-साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करेगी। जानें इसका असर, साइड इफेक्ट और ट्रायल नतीजे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 01, 2025

Rybelsus FDA Approval

Rybelsus FDA Approval (photo- gemini ai)

Rybelsus FDA Approval : अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हाल ही में Rybelsus (semaglutide) को टाइप 2 डायबिटीज और हाई कार्डियोवस्कुलर रिस्क वाले वयस्कों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए मंजूरी दी है। यह पहली ऐसी मौखिक (oral) GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा है जो न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है बल्कि हृदय संबंधी समस्या को भी कम करती है। पहले Rybelsus को 2019 में सिर्फ ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए मंजूरी मिली थी। लेकिन अब SOUL ट्रायल के नए नतीजों के बाद इसे कार्डियोवस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए भी स्वीकृति दी गई है।

SOUL ट्रायल के नतीजे

New England Journal of Medicine में प्रकाशित SOUL ट्रायल में लगभग 9,650 वयस्क मरीजों को करीब चार वर्षों तक फॉलो किया गया। परिणामों से पता चला कि Rybelsus से 14% तक प्रमुख कार्डियोवस्कुलर घटनाओं (MACE) का खतरा कम हुआ। खासकर नॉन-फेटल हार्ट अटैक के मामलों में। विशेष बात यह रही कि यह लाभ उन मरीजों में भी देखा गया जिन्होंने पहले कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का अनुभव नहीं किया था। डॉ. जॉन बी. ब्यूज, जो इस अध्ययन के सह-अध्यक्ष हैं, ने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में, भले ही पहले हार्ट अटैक न हुआ हो, हृदय रोग का जोखिम हमेशा बना रहता है। Rybelsus इस जोखिम को कम करने में नई उम्मीद है।

साइड इफेक्ट्स और सेफ्टी प्रोफाइल

Rybelsus की सुरक्षा प्रोफाइल पहले के अध्ययनों के समान ही रही। गंभीर साइड इफेक्ट्स (ज्यादातर कार्डियक या संक्रमण से जुड़े) प्लेसिबो की तुलना में कम पाए गए (47.9% बनाम 50.3%)। हालांकि, नॉजिया और उल्टी जैसे पाचन संबंधी लक्षण थोड़ा अधिक देखने को मिले (5% बनाम 4.4%)। करीब 15.5% मरीजों ने साइड इफेक्ट्स की वजह से दवा बंद की, जबकि प्लेसिबो ग्रुप में यह 11.6% था। फिर भी, विशेषज्ञों का कहना है कि दवा के हृदय सुरक्षा लाभ इन हल्के जोखिमों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

इंजेक्टेबल GLP-1 दवाओं से तुलना

अब तक Ozempic, Wegovy और Trulicity जैसी इंजेक्टेबल GLP-1 दवाओं ने ही हार्ट प्रोटेक्शन में प्रभाव दिखाया था। Rybelsus भी semaglutide पर आधारित है, लेकिन यह पहली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, यानी अब मरीजों को इंजेक्शन की जरूरत नहीं। हालांकि इंजेक्टेबल से इसका असर थोड़ा कम (14% बनाम 26%) दिखा है, पर विशेषज्ञों के अनुसार यह अंतर क्लीनिकल रूप से बहुत बड़ा नहीं है।

मेटाबोलिक केयर की दिशा में बदलाव

Novo Nordisk, जो इस दवा का निर्माण करती है, अब Rybelsus को वजन घटाने (obesity management) के लिए भी FDA से मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। अगर यह स्वीकृति मिलती है, तो यह पहली oral GLP-1 दवा होगी जो हृदय और वजन दोनों की सुरक्षा प्रदान करेगी, और मेटाबोलिक केयर की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगी।

ये भी पढ़ें

Heart Attack Risk : सप्ताह में 1-2 दिन में चलें इतने हजार स्टेप्स, महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है
स्वास्थ्य
Heart Attack Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Nov 2025 11:55 am

Published on:

01 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Health / मिल गई Heart Attack से बचाव की दवा! FDA ने मंजूर की Rybelsus टैबलेट, इन बीमारियों में भी आती है काम

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Popcorn Lung: सांस लेने में हो रही मुश्किल, यह है पॉपकॉर्न लंग का असर, जानें इसके कारण, लक्षण और इलाज

Popcorn Lunge
स्वास्थ्य

सुअर की किडनी इंसान में, 271 दिन बाद निकाला, Pig Liver के बाद ये नया प्रयोग कितना कारगर, जानिए

Pig Kidney Transplant
स्वास्थ्य

Early Symptoms of Lung Cancer: आपके पैरों पर भी दिखते हैं ऐसे लक्षण, सावधान! हो सकता है लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण

Early Symptoms of Lung Cancer
स्वास्थ्य

Covid and Flu Heart Risk : कोविड और फ्लू के डबल इंफेक्शन से हो सकता है हार्ट फेल, जानें क्या कहता है नया शोध

Covid and Flu Heart Risk
स्वास्थ्य

Hello Doctor: SGPGI लखनऊ के डाॅ. अविनाश जैन ने बच्चाें में अर्थराइटिस के रोगों से जुड़े सवालाें के दिए जवाब

Hello Doctor
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.