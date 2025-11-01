मिल गई Heart Attack से बचाव की दवा! FDA ने मंजूर की Rybelsus टैबलेट, इन बीमारियों में भी आती है काम

New England Journal of Medicine में प्रकाशित SOUL ट्रायल में लगभग 9,650 वयस्क मरीजों को करीब चार वर्षों तक फॉलो किया गया। परिणामों से पता चला कि Rybelsus से 14% तक प्रमुख कार्डियोवस्कुलर घटनाओं (MACE) का खतरा कम हुआ। खासकर नॉन-फेटल हार्ट अटैक के मामलों में। विशेष बात यह रही कि यह लाभ उन मरीजों में भी देखा गया जिन्होंने पहले कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का अनुभव नहीं किया था। डॉ. जॉन बी. ब्यूज, जो इस अध्ययन के सह-अध्यक्ष हैं, ने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में, भले ही पहले हार्ट अटैक न हुआ हो, हृदय रोग का जोखिम हमेशा बना रहता है। Rybelsus इस जोखिम को कम करने में नई उम्मीद है।