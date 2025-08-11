Healthy Heart: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पिएं ये नेचुरल और फ्रेश जूस

Juice For Healthy Heart: स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, जैसे दिल की बीमारियों के मामले ही देख लीजिए, जो तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हों या युवा, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसके एक बड़ी वजह उनमें दिल, खानपान और खराब दिनचर्या हो सकती है। जब हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं अपनाते, तो हर बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।