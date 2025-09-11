Health Risk : एक डॉक्टर ने 10 घंटे में किया 21 C-Section ऑपरेशन, जानिए क्यों हो रहा इस पर विवाद!

सी-सेक्शन एक बड़ी सर्जरी है, जो तब की जाती है जब नॉर्मल डिलीवरी से मां या बच्चे की जान पर खतरा हो। लेकिन बार-बार बिना सही तरीके से सावधानी बरते इतनी जल्दी ऑपरेशन करना कई स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है, जैसे संक्रमण का खतरा (यदि स्टेरलाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ हो) ब्लड क्लॉट्स और भारी रक्तस्त्राव और नवजात शिशु में सांस लेने में दिक्कत साथ ही मां के लिए बाद में फर्टिलिटी (प्रजनन क्षमता) से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।