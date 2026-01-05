Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई एक्टर ‘अन संग की’ का 74 की उम्र में इस खतरनाक बीमारी से निधन!

Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अन संग की (Ahn Sung Ki) की 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2019 में अन संग की के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की सूचना आई थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में उन्हें यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि अब उन्हें ब्लड कैंसर नहीं है, यानी वे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अन संग की को दक्षिण कोरियाई फिल्म जगत में 'नेशनल एक्टर' के रूप में जाना जाता था। आइए जानते हैं कि ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?