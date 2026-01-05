Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई एक्टर ‘अन संग की’ का 74 की उम्र में इस खतरनाक बीमारी से निधन!

Ahn Sung Ki (image- @instarevistakoreain)
Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अन संग की (Ahn Sung Ki) की 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2019 में अन संग की के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की सूचना आई थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में उन्हें यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि अब उन्हें ब्लड कैंसर नहीं है, यानी वे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अन संग की को दक्षिण कोरियाई फिल्म जगत में 'नेशनल एक्टर' के रूप में जाना जाता था। आइए जानते हैं कि ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?
ब्लड कैंसर को सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक माना जाता है क्योंकि ब्लड कैंसर किसी एक अंग में गांठ के रूप में न होकर पूरे शरीर में फैलता है। ब्लड कैंसर हमारे रक्त और बोन मैरो में होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इस कैंसर को खत्म किया जा सकता है। यदि समय रहते इसके लक्षणों की पहचान नहीं की जाए, तो यह रक्त के माध्यम से शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
