मनोरंजन

कैंसर से लंबी जंग के बाद Ahn Sung-ki का निधन, 170+ फिल्मों का शानदार सफर थमा, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

Ahn Sung-ki Dies: 170 से अधिक फिल्मों का अद्भुत सफर तय करने वाले महान अभिनेता अह्न सुंग-की अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर के साथ लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया।

Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 05, 2026

Ahn Sung-ki Dies

Ahn Sung-ki Dies (सोर्स: x @ctvwinnipeg)

Ahn Sung-ki Dies: इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री और दक्षिण कोरियाई फिल्म जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कोरियन इंडस्ट्री को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले दिग्गज अभिनेता अह्न सुंग की (Ahn Sung-ki) का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे अह्न सुंग की ने 5 जनवरी यानी आज अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से न केवल कोरिया बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा लवर्स में शोक की लहर दौड़ा दी है।

170+ फिल्मों का शानदार सफर थमा

अह्न सुंग की का फिल्मी सफर किसी सुनहरे इतिहास से कम नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैमरे का सामना किया था। करीब 70 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहने वाले अह्न ने अपने जीवनकाल में 170 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जो उनकी मेहनत और अदाकारी का ही नतीजा था कि उन्हें दक्षिण कोरिया में सम्मान के साथ 'नेशनल एक्टर' (National Actor) की उपाधि दी गई थी।

इतना ही नहीं, अह्न सुंग की(( Ahn Sung-ki) की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्होंने खुद को कभी किसी एक डोर में नहीं बांधा। चाहे वो गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड फिल्में हों, एक्शन से भरपूर थ्रिलर हों या ऐतिहासिक गाथाएं, उन्होंने हर भूमिका को बड़ी सहजता और गहराई के साथ बखूबी निभाया। बता दें, उनके अभिनय की सच्चाई ऐसी थी कि हर पीढ़ी का दर्शक खुद को उनके किरदारों से जुड़ा हुआ महसूस करता था।

अह्न सुंग की( Ahn Sung-ki) को था ब्लड कैंसर

Ahn Sung-ki का जीवन जोश दिलाने वाली कहानियों से भरा रहा है, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनय छोड़कर एक सामान्य नौकरी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी परिस्थितियों ने उन्हें दोबारा सिनेमा की ओर मोड़ा, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो न केवल एक महान कलाकार थे, बल्कि सेट पर अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बेहद विनम्र व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे।

अह्न सुंग की को ब्लड कैंसर का पता चलने के बाद भी उन्होंने अपनी जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया नहीं बदला। बीमारी के दर्द और इलाज की तकलीफों के बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने काम के प्रति समर्पित रहे। बता दें, उनके आसपास रहने वाले लोगो का कहना है कि उनके लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सांस लेने जितना जरूरी था और अब उनके जाने से कोरियन इंडस्ट्री के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। अह्न सुंग की भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 170 फिल्में और उनकी बेमिसाल अदाकारी हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहने वाली है।

