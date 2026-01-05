कैंसर से लंबी जंग के बाद Ahn Sung-ki का निधन, 170+ फिल्मों का शानदार सफर थमा, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

अह्न सुंग की को ब्लड कैंसर का पता चलने के बाद भी उन्होंने अपनी जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया नहीं बदला। बीमारी के दर्द और इलाज की तकलीफों के बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने काम के प्रति समर्पित रहे। बता दें, उनके आसपास रहने वाले लोगो का कहना है कि उनके लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सांस लेने जितना जरूरी था और अब उनके जाने से कोरियन इंडस्ट्री के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। अह्न सुंग की भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 170 फिल्में और उनकी बेमिसाल अदाकारी हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहने वाली है।